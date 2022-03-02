在美國出生的華裔孩子學中文

在美國中文學校裡，有很多是十幾歲的華裔 兒童才開始學中文，他們在美國出生長大，父母也是華裔，卻不會說中國話，或者會說一點但不會看和寫，還是要上學，但困難重重，有的學了幾年都說不好中文。這是為什麼呢？

很多父母不明白這樣一個道理，在非母語的語境裡，3歲以前的孩子學說母語最快，3歲到6歲次之，6歲以後更難學，到了十二、三歲的時候，就很難學母語了。

我的兒子、兒媳在3年前有一個男孩，從小就和他只說中國話，偶爾教孩子學英語和老家的閩南話，結果孩子現在和中國3歲的孩子一樣，普通話非常流利，英語也可以說一些，閩南話也說得字正腔圓。

這樣的孩子，雖然英文比同齡美國孩子差一點，但是孩子4歲之後讀書，接觸的都是英語，英語很快會跟上美國的孩子。隨著孩子在家經常和父母講普通話，普通話口語也陪伴他長大，以後即使不上中文學校，也能說一口流利的中國話。如果孩子要進一步讀中文的話，會口語的基礎也就快多了。

很多華裔父母在孩子小時候只讓孩子說英語，以為孩子及早接受英文教育 ，長大才能跟上美國孩子的成長。他們嘔心瀝血地教育培養孩子，琴棋書畫都有老師，一年到頭忙忙碌碌接送孩子去學這學那，而且都很優秀，就是從小不教自己的孩子學中文，以至於到長大之後，上台說幾句中文都很難。這樣的例子太多了，比如林書豪 和駱家輝，他們為什麼不會講國語？不言而喻。

為什麼他們不讓孩子從小學中文？也許他們認為：從出生開始就在中文環境下生活，當和美國的孩子在一起的時候，很多孩子心理上會困惑，為什麼我和他們不同呢？為什麼我不能和他們說中文？因為這麼小的孩子具有很強的趨同心理，希望能與其他孩子玩，但無法理解為什麼其他孩子不像他一樣可以講另一種語言，於是乾脆就不講母語。

小孩子是不知道什麼時候應該轉換語言的，往往就是憑直覺，而且因為自己有時候可能使用了不同的語言，其他孩子不懂，也會讓自己感覺有不屬於這個群體的孤獨感。美國很多幼兒園老師都看出這是雙語兒童的缺陷。

還有家長認為，孩子從小不一定要學中文，長大之後不會中文也很出色，所以，華裔父母是否要從小教孩子學母中文，也有很大爭議。但是我的看法是要學的，至於孩子以後會不會因為雙語而有孤獨感？也許會，但我看是利大於弊，因為我們相信中國語言的巨大魅力，漢語、英語可以相得益彰，對孩子的一生受益無窮。