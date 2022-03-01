疫情 壓境，我每朝做運動鍛鍊身體，再做瑜伽拉筋，保持健康。天天一邊做瑜伽，一邊參考網上KOL，學習高難度動作。網上看到一位很特別的KOL，就是一位虛擬人物Hazel，原來是恒生銀行推出的「虛擬代言人」。

香港 首次有這麼特別的代言人，她的形象是一位短髮年輕女孩。為何是這個年齡？為何喜歡做瑜伽？問過恒生銀行的朋友，原來這位虛擬大使，每一個細節都經過仔細推敲。

為展現年輕形象，銀行的創作團隊訪問了近750位18至30歲的年輕人，把他們的喜好注入代言人身上。於是這位代言女孩芳齡25歲，工作是斜槓族（Slasher）──即同時有不同的自由身工作，她既是插畫師、平面模特兒，也是「夢想家」，喜歡音樂、藝術、瑜伽。這些喜好、背景，就是今天主流年輕人嚮往的生活，工作必須自由有空間，平時喜歡藝術，享受運動，尤其是做瑜伽。

她的個人IG，更是「周身刀，張張利」。Hazel歌喉了得，與男歌手合作推出單曲。穿上本地年輕設計師的最新設計，展示潮流文化。高難度的單腳「站立拉弓」等瑜伽動作，當然不費吹灰之力就做到。不用明星歌手代言，而用虛擬少女，十分有創意，為傳統嚴肅的銀行業務帶來青春朝氣。