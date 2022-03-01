商紂王與帝辛，是同一個人，都是商朝末代君主的稱號。一個人而有兩種稱號，在中國歷史上可說是唯此一例。但這兩個稱號之間的差別是巨大的，具有不同的含意。周人叫這個人是商紂王，但商國人則叫自己的君主是帝辛。

其實周人叫帝辛做商紂王，已是帶有侮辱性和蔑視性的成分。「商」是國名，提醒人們這是被周人滅掉的前朝，而那個「紂」字，按《說文解字》援引謚法的解釋：「殘忍捐義曰紂」，用現代話來說，就是兇殘的壞蛋。

早年讀歷史，夏桀和商紂這兩個亡國之君，都成了昏庸、腐敗、腐化和墮落的象徵，而這兩個人的罪狀又何其相似，但會否是「成者為王，敗者為寇」的一種抹黑﹖對商紂王的罪惡，首先提出質疑的，是孔子的學生子貢，記載於《論語・子張篇》。他謂「紂之不善，不如是之甚也。是以君子惡居下流，天下之惡皆歸焉。」

意思是說，紂王的不好，並不像後世所說那麼嚴重。所以千萬別當失敗者，其結果極其可悲，會將所有罪惡，都歸於紂王頭上。子貢的論點，顯然是指輿論對一個人的評價，往往帶有一種從眾的「慣性」，人云亦云，因此他警誡君子需要注重修身，不要居於下流。

另外，在宋人羅泌的《桀紂事多失實論》，也曾指出紂王大造宮殿，建設酒池肉林，寵信女色，囚禁賢人，殘害忠良等，與夏桀的罪狀如出一轍，凡是桀的罪，也就是紂的罪，桀與紂全然不分，這也許與史實不符。

還有一個宋朝學者李慈銘，也認為僅就史料而言，紂王的主要罪行不過是殺比干、囚箕子、寵妲己、偏信崇侯，拘押文王而已，與後世的暴君相比，不過是小巫見大巫而已。