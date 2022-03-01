我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

商紂王與帝辛

〈六合飛翔〉岑逸飛

商紂王與帝辛，是同一個人，都是商朝末代君主的稱號。一個人而有兩種稱號，在中國歷史上可說是唯此一例。但這兩個稱號之間的差別是巨大的，具有不同的含意。周人叫這個人是商紂王，但商國人則叫自己的君主是帝辛。

其實周人叫帝辛做商紂王，已是帶有侮辱性和蔑視性的成分。「商」是國名，提醒人們這是被周人滅掉的前朝，而那個「紂」字，按《說文解字》援引謚法的解釋：「殘忍捐義曰紂」，用現代話來說，就是兇殘的壞蛋。

早年讀歷史，夏桀和商紂這兩個亡國之君，都成了昏庸、腐敗、腐化和墮落的象徵，而這兩個人的罪狀又何其相似，但會否是「成者為王，敗者為寇」的一種抹黑﹖對商紂王的罪惡，首先提出質疑的，是孔子的學生子貢，記載於《論語・子張篇》。他謂「紂之不善，不如是之甚也。是以君子惡居下流，天下之惡皆歸焉。」

意思是說，紂王的不好，並不像後世所說那麼嚴重。所以千萬別當失敗者，其結果極其可悲，會將所有罪惡，都歸於紂王頭上。子貢的論點，顯然是指輿論對一個人的評價，往往帶有一種從眾的「慣性」，人云亦云，因此他警誡君子需要注重修身，不要居於下流。

另外，在宋人羅泌的《桀紂事多失實論》，也曾指出紂王大造宮殿，建設酒池肉林，寵信女色，囚禁賢人，殘害忠良等，與夏桀的罪狀如出一轍，凡是桀的罪，也就是紂的罪，桀與紂全然不分，這也許與史實不符。

還有一個宋朝學者李慈銘，也認為僅就史料而言，紂王的主要罪行不過是殺比干、囚箕子、寵妲己、偏信崇侯，拘押文王而已，與後世的暴君相比，不過是小巫見大巫而已。

上一則

葉俊榮教授養心養身 一次膝傷騎出二次人生

下一則

我的岳父

延伸閱讀

英國女王染疫仍有輕微症狀 取消一場視訊會面

英國女王染疫仍有輕微症狀 取消一場視訊會面
95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

日男不明原因在中國遭逮捕 疑遭控涉間諜活動

日男不明原因在中國遭逮捕 疑遭控涉間諜活動
最帥君主俊昊「養肌」 1天只吃4片雞肉...

最帥君主俊昊「養肌」 1天只吃4片雞肉...

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48

我的貴人

2022-02-22 02:00
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

2022-02-22 06:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬