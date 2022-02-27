不知不覺，本人已足足閉關兩個月，每天除了帶狗散步一小時外，其餘時間都是宅在倫敦的家裡。英國 最高紀錄每天曾有20多萬人確診世紀疫症，太嚇人了吧，怎敢外出？

最壞的日子，還是會熬過的。以人口接近900萬的倫敦來說，這天單日確診人數已跌到4000多宗，是時候出外跑跑了。

我們四個好友相約午膳，話題都是離不開疫情 ：「我初時都唔知自己中咗，喉嚨有少少涸，然後開始微微發燒，不過兩日後就退咗燒嘞！」這位好友剛剛於兩星期前完全康復，病過一場瘦了一圈，被我們讚美漂亮了，乃意外收穫。

「我就燒到攝氏38度幾，不過咳得好厲害。」另一位好友於去年11月中招。

「我算好彩，乜事都無，係有少少骨痛，五日後又變回陰性嘞。」第三位好友娓娓道來。

我猛力呷了一口奶茶，全身不期然起了雞皮疙瘩！席間四個人當中，有三人曾中招，只有我一人仍未染疫。

人類跟世紀疫症已埋身搏鬥了超過兩年光景，今天每人是否該有所得著？還需要天天活於恐懼中嗎？恐懼源於未知之數，儼如置身於漆黑的空間裡，步步驚心，不時又傳來有人跌倒大喊的呼叫聲，令人毛骨悚然，下個會是我嗎？

但，切勿小覷人類的潛能，即使是身處漆黑的環境，走了兩年都會適應過來的；就算是跌倒了，絕大部分人都能安然熬過，若熬不過，也許是天意難違了。