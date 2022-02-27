我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

勿活於恐懼中

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

不知不覺，本人已足足閉關兩個月，每天除了帶狗散步一小時外，其餘時間都是宅在倫敦的家裡。英國最高紀錄每天曾有20多萬人確診世紀疫症，太嚇人了吧，怎敢外出？

最壞的日子，還是會熬過的。以人口接近900萬的倫敦來說，這天單日確診人數已跌到4000多宗，是時候出外跑跑了。

我們四個好友相約午膳，話題都是離不開疫情：「我初時都唔知自己中咗，喉嚨有少少涸，然後開始微微發燒，不過兩日後就退咗燒嘞！」這位好友剛剛於兩星期前完全康復，病過一場瘦了一圈，被我們讚美漂亮了，乃意外收穫。

「我就燒到攝氏38度幾，不過咳得好厲害。」另一位好友於去年11月中招。

「我算好彩，乜事都無，係有少少骨痛，五日後又變回陰性嘞。」第三位好友娓娓道來。

我猛力呷了一口奶茶，全身不期然起了雞皮疙瘩！席間四個人當中，有三人曾中招，只有我一人仍未染疫。

人類跟世紀疫症已埋身搏鬥了超過兩年光景，今天每人是否該有所得著？還需要天天活於恐懼中嗎？恐懼源於未知之數，儼如置身於漆黑的空間裡，步步驚心，不時又傳來有人跌倒大喊的呼叫聲，令人毛骨悚然，下個會是我嗎？

但，切勿小覷人類的潛能，即使是身處漆黑的環境，走了兩年都會適應過來的；就算是跌倒了，絕大部分人都能安然熬過，若熬不過，也許是天意難違了。

疫情 英國

上一則

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

下一則

歌唱夢

延伸閱讀

英國禁用華為時程推遲6個月 議員關切安全威脅

英國禁用華為時程推遲6個月 議員關切安全威脅
英國24日起解除所有防疫限制 與病毒共存

英國24日起解除所有防疫限制 與病毒共存
95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

95歲英女王確診 強生照樣解禁：確診者可自由外出

4天3破6000染疫 港府擬收緊社交措施 堂食或再縮短時間

4天3破6000染疫 港府擬收緊社交措施 堂食或再縮短時間

熱門新聞

求婚妙招

2022-02-20 02:01
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15

我的貴人

2022-02-22 02:00
宏星製衣廠董事長林秋霖，是最早一批到廣東惠州發展的台商之一，他創辦的製衣廠成為北京冬奧會滑雪服生產商。（中新社）

71歲老董林秋霖 赴陸30年 自豪為北京冬奧製滑雪服

2022-02-22 06:00
景福門（東門）夜間燈光。（圖／台北市公園處提供）

東門陰晴（上）

2022-02-22 02:02

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動