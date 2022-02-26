三年前，我由西雅圖飛香港 旅行。鄰座是一位70老者高先生，他很健談，說他一直在香港做生意，年老了，公司交由大兒子管理，而他太太、女兒都在國外。出於故土難離心態，每年他都會回香港銅鑼灣住一段時間。

在香港旅行期間，高先生陪我看景點、嘗美食，連電影也看了兩場，從此我倆成了忘年交。

之後回到美國，我與高先生保持密切聯繫。不曾想，一場突然而來的疫情打亂了所有人的計畫。聽他不只一次說，他好想再回香港，但家人擔憂長途搭機不安全，他無奈之下打消了念頭。

在防疫 中，又迎來新的一年。高先生給我打電話，約我去健身 器材店。他說：「生命在於運動，運動在於健康。」他還說，防疫之故，接近兩年未進健身房了；以前的願望年年回香港居住，今年希望鍛鍊好身體。

他還說，長時間好像給關在籠子的，渾身上下不舒服，自覺缺少了運動，他打算購買健身器材。

我說：「新年新願望真好！」高先生開朗地說：「我打了三劑疫苗，還須注意安全防疫。」

與高先生各自駕車來到健身器材店。此店有2000平方米，有各式各樣健身器材，有綜合類也有單一的。防疫之因，利用大堂健身器材運動者沒幾個人。店內東北角設有VIP健身俱樂部，支付會員費即可天天於此運動。

有個80白人老者，他戴著口罩，雙手高舉啞鈴來回不少於30次。接待我們的職員說：「老先生以前身重超200磅，運動一年減肥成功。」

高先生說：「高舉啞鈴有驚人效果？」職員指著大小健身器材說：「老先生單槓、雙槓、跑步機、自行車樣樣都得。」

高先生又問：「老先生不怕運動過量？」職員說：「老先生運動分步驟按程序，我們還視他健康狀況提供有關器材。」高先生聽罷，說：「我買一台跑步機。」

過了半個月，去唐人街辦事歸途，路過高先生住家，見他擺在後院子木棚下的跑步機乾淨如新。

他苦笑說：「想著每天利用跑步機運動，誰知僅僅用了一次。」

我捂捂口罩，逗樂地說：「用了一次跑步機就說運動，倒不如說是作擺設？我看你這個不叫新年新願望，而是叫一時衝動，或者叫心血來潮購物。要想運動，必須持之有恆。」

高先生要我幫手，一起將跑步機搬上農夫車。他說：「健身器材店那位80長者，鍛鍊身體如你說的持之以恆，從而實現運動的目的，我得向他學習。這跑步機用不了，送給敬老院。」

次日午間，高先生給我打電話，他豪爽地說：「在防疫中迎新年，我堅持我的新年新願望，還是去運動！」我脫口而出：「去健身房？」他輕鬆地說：「今天與香港幾個好朋友聊天，他們都說早晚散步是最好的運動。何況在空氣清新的地方散步，又有利於身體健康。」

我笑著說：「散步是最簡單的運動，這是人們總結出來的好經驗。」高先生說：「希望鍛鍊出好身體。只要疫情過去了，第一時間回香港。老實說，我老是想著回去香港住一段時間。」

我支持地說：「等疫情過去了，我與你一起同去香港旅行！」