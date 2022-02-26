港府收緊限聚令，我家兒子爭取在限期最後一天衝線剪髮，且剪得很短，應該可以捱一、兩個月。我笑說︰「何必趕得辛苦？正好練習自己剪髮。」

我曾經幫人剪頭髮，那是大學時期，去日本 做交換生時，同學們的經濟都不太富裕，有一位馬來西亞的男同學問︰「你懂不懂剪髮？幫我剪一剪可以嗎？」

「我只幫自己剪過額前的劉海，如果你不介意，可以一試啊！」見他竟然願意將一頭青絲給我試剪，我其實躍躍欲試。

拿著借來的理髮剪刀，憑著印象中髮型師的手勢，我將他的頭髮小撮小撮夾起，用剪刀剪短，愈剪愈順，愈剪愈快，正在洋洋自得，一不小心，「卡」的一聲，剪到他的耳朵上。

「哎呀！」他叫出來，耳骨出現一個傷口，鮮血不斷流出，我嚇得馬上停手，即刻消毒、擦藥水。他應該很痛，又不好意思責罵，只不斷說：「不要緊、不要緊。」消毒過後，我不敢大意，遂認真地把其餘的頭髮都小心剪完。

結果，這位同學以後寧願花錢找髮型師，也不請我免費剪髮了。

講完這個故事，我問兒子：「如果你的頭髮太長，我可以免費提供服務呀！」

疫症期間，如果他願意給我練習，就馬上去買剪刀，重操故業，但一定比以前更小心。