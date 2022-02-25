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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

少少不便算什麼

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

抗疫兩年，不少朋友及同事困在香港，未有跟海外至親見面。思鄉情切，見到疫情放緩，就趕在聖誕節回鄉探親，怎料一去無回頭。港府因應疫情擴散，在1月初公布禁止八個國家航班入境，禁令一再延期到3月初，令好多人流落異鄉，歸期渺茫。

雖然可以用視像遙距開會，但長期在時差下工作，始終不理想，大家心急如焚，不停追問航空公司航班消息，千方百計繞道其他城市做中轉站，只求香港一解禁就可以跳上飛機。

有人從英國先走到泰國、澳洲的走去新加坡，即使現在有機位有酒店，能否如期返港仍是未知數。以前坐飛機去度假是一種享受，疫情下旅遊變成折磨，令人身心俱疲。

最近在香港，疫症大爆發，確診人數日日創新高，政府採取最嚴厲的措施，控制疫情進一步惡化，為的是保障每一個生命。

世紀疫症之下，一切變得不一樣，打亂了正常生活秩序。大家可能對政府各種安排感到徬徨不安，但我們要學會感恩。當你可以留家工作、上課，又或在海外只是等待歸期，可能會感到一些不方便，然而還有成千上萬的工作人員繼續上班，維持社會運作；更多的醫護人員、前線員工及義工，努力執行及支援沉重的抗疫工作，爭分奪秒處理海量的確診者，相比之下，少少的不便又算得上什麼。

這是一場持久戰，考大家的耐力，請為前線工作人員打氣，保持正面心態，面對逆境，疫症一定會過。

疫情 香港 新加坡

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