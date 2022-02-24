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杞人憂天

〈六合飛翔〉岑逸飛

「杞人憂天」這句成語如今許多人都耳熟能詳，比喻一些缺乏根據、沒有必要的憂慮。「杞」是周代的國名，在今日河南的杞縣，「杞人憂天」原指有個杞國人，憂慮天會崩落下來。李白「梁甫吟」一詩有云：「白日不照吾精誠，杞國無事憂天傾。」指的正是此事。

「杞人憂天」的故事來自「列子」一書，著作年代不詳。根據「列子．天瑞篇」所提及：「杞國有人憂天地崩墜，身亡所寄，廢寢食者。」意思是古代有個杞國人，因為整天擔心天會坍塌，地會陷落，而每天睡不著覺，吃不下嚥。

但「列子」想說的，其實不只憂天是無此必要，且看書中如何解說這種憂慮引申的問題。該書先引述有人向杞人解釋：「天積氣耳，亡處亡氣，若屈伸呼吸，終日在天中行止，奈何憂崩墜乎？」意思是說，天其實是大氣充積而成，氣體本來無所不在，而杞人已是整天在這團氣體之下活動呼吸，何須擔心天會坍塌？

但杞人並未放心，反而說：「天果積氣，日月星宿不當墜邪？」他是擔心以氣體構成的天，會否無法支撐日月星辰的重量，而使日月星辰墜落下來？解說者便加以安慰：「日月星宿，亦積氣中之有光耀者，只使墜亦不能有所中傷。」指的是日月星辰也不過是氣體中發亮的部分，即使墜落也不會傷到人。

雖然杞人停止了對天的擔憂，卻轉而憂慮地會否塌陷。解說者不厭其煩解釋：「地積塊耳，充塞四虛，亡處亡塊，若躇步跐蹈，終日在地上行止，奈何憂其壞？」指出地是由許多土塊累，充塞每個角落，杞人整天在上面行走踩踏，何故還擔心地會塌陷？杞國人聽了這番話，心中憂慮終於消失。

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