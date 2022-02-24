這家店雖然掛著藥店名稱，但是和一般大型食雜店一樣，主要賣各種生活用品，裡面開一個藥鋪。以前到藥鋪後直接到接單窗口，藥劑師會馬上接單，然後讓你等待15分鐘；你可以在店裡逛，不會浪費時間。

現在接單窗口不開了，大家都到取藥窗口排隊。這次排了半個小時還沒有輪到我，讓我非常鬧心。來美國這麽久了，很容易的事情怎麽變得那麽難？

快輪到我的時候，只見在我前面的一位中年婦女和藥鋪發藥的藥劑師交談，才知道藥劑師戴維辭職了，還有人請假，藥鋪裡只有他獨自撐起門面。

戴維是白人，50歲左右，185公分的個頭，背比一般人駝。他戴眼鏡，疫情 中喜歡戴著兩個洗得乾乾凈凈的舊口罩 上班。他總是緊張地工作，上網、配藥、分藥、裝藥、封瓶和貼藥籤，其他藥劑師有什麽問題都問他，只有他能對顧客解釋用藥應注意事項；顧客打疫苗 也都是他，看來是首席藥劑師。

他總是那樣淡定和胸有成竹，我從沒見過他歇息，只有和顧客交談的時才看到他有短暫微笑，是不是他連和同事微笑的時間都沒有了？也許接待顧客的微笑可以讓他緊張的心情放鬆一些。

戴維為什麽辭職？可能和工作環境有關吧？這個藥鋪裡沒有任何椅子，所有員工都必須站著看電腦配藥、裝瓶、貼標籤。戴維185公分在美國不算高，但連續8小時都站著，太累，導致他駝背。

戴維是個好藥劑師，以前我要買藥就打電話給藥鋪，電話裡會傳來戴維的留言，請你留下姓名和藥品名稱，如果可以續訂，電話裡會馬上確認，如果不能續訂要聯繫醫生的話，他們也會和醫生聯繫。一兩天後，戴維就會發來短信留音，說藥到了，請及時到藥店領取，非常方便。

戴維這一走，他的留音消失了，換上一個新的留音。意思大同小異，你照樣回答，幾天之後卻沒有了回覆短信，我只能到藥鋪拿藥。

但是，當我到藥鋪後，陌生的藥劑師並不知道我已經電話預訂，還問我要拿什麽藥，再查一下我的電腦資料，回答說要明天或幾天後才能給藥。我有點火氣，但很無奈。

朋友對我說，不滿意這家藥店可以換另外一家，但我並不想換，只希望下次拿藥時可以快一些。

我查閱這家藥店的上班時間和高峰期，早上7點上班，晚上8點下班，早上開門後顧客最少。於是有次早上7點半去買藥，前面賣商品的售貨員告訴我，藥房櫃檯8點才開窗。我只好到附近商店逛了一會，8點再去藥房，但藥鋪窗口還是緊閉。我回頭問剛才那名售貨員，她說8點的安排沒有錯，她也不知道為什麽？我看藥鋪櫃檯的告示，的確是8點開始。

我非常不快，乾脆回家，下午去拿藥時問接待我的藥鋪男生：「你們幾點開業？為什麽我8點多來的時候沒人？」他平靜告訴我，原來是8點開始，但是現在改9點，只是時間表沒有改過來。他說很抱歉，我無奈地微笑。也許一個人在無奈的時候，除了微笑還是微笑。這種藥房太不負責任，讓我跑了三趟才拿到一次處方藥，實在無語。

從那以後，我就直接上網路購買藥品了，其實很簡單，就是不想去做。還是疫情期間，很多事情不按照常規，一些原來正常開業的商店平時都大門緊閉，要預約才能進去。幾乎辦什麽事都要上網去註冊，註冊要密碼，實在很麻煩。

疫情幾乎改變了一切，最近聽說很多人辭職，尤其是醫療系統辭職更甚，看病拿藥也更加難了。但是看看現在社會治安的惡化，似乎無藥可救，能平平安安活著就不錯了。