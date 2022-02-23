在她的記憶系統裡，爸爸絕對不是衰人，但卻也談不上是甚麼好人。畢竟他曾對媽媽不忠，也從來沒有擔起當爸爸的責任。

硬要去評價他，令她苦惱，所以她已習慣了，乾脆不去想這個問題。

她倒記得小時候爸爸特別疼她，只要她略為撒嬌，爸爸甚麼都會依她，唯獨對哥哥特別嚴厲，偶爾也會動手揍他，但爸爸從來都只會呵護她，雖然那段日子比較短暫。

依稀記得爸媽經常爭吵，雖然她當時年紀小，但仍能了解某些課題：「呢條數未還清，又嚟條新數，你還條命呀？」媽媽罵爸爸。「你出面究竟有幾多女人？你係咪當我死㗎？」那次媽媽邊罵邊哭得厲害。

後來，爸爸再沒回家來，媽媽則帶著她和哥哥搬到公公婆婆家裡居住。偶爾，爸爸會約見他們，但哥哥堅決不見他，所以每次都是她單獨與爸爸見面，感覺挺親切。

這次，也是她單人赴約。其實她心情忐忑，也曾想過打退堂鼓，但骨子裡她卻是十分好奇，究竟爸爸生活得好嗎？他一生人滿腦的計畫終於開花結果了嗎？而那個比她足足年幼20載的妹妹，又是甚麼模樣的？

「嘻嘻，你個妹成日要飲奶，佢阿媽唔夠奶餵佢，惟有餵一半奶粉啦！」她發夢也沒想過爸爸會變成一個住家男人，難道是年屆50才開竅？

那個爸爸的年輕太太傻兮兮的，她委實找不到理由去憎她。仔細看，那人竟然有幾分媽媽的影子。