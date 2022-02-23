大舅和大舅母合影。(作者提供)

疫情 肆虐的居家防疫 歲月，翻閱箱底多年未動的舊書，書堆裡兩封發黃的老信闖入眼簾。信是大舅2003年和2007年寫給我的。那熟悉又陌生的字跡讓我的思緒飛向遠方，飛向過去。還有一張大舅和大舅母的合影，讓我熱淚盈眶。

大舅是兄弟姊妹四人中唯一沒離開農村、一直住在祖傳老屋的人。大姨英年早逝，長輩供二舅和我媽讀書，大舅和大舅母就在家幹家務和照顧老人。他天性忠厚老實，勤勞又愛讀書，晚上老人都休息了，他就在昏暗的煤油燈下自學。後來，二舅和我媽都離開家，先在縣城，後來到天津工作和成家，大舅和大舅母一直悉心照顧父母，直到為他們倆老送終。

村裡的集體經濟延續很多年。大舅因為從小跟著父輩和祖輩學些醫學知識，成年後一直管著村裡的衛生室和圖書室，村裡人有點頭疼腦熱，就去找他打個退燒針，或要點感冒藥。晚年，他老兩口成了村裡的五保戶，過著雖簡樸、但也無憂的日子。

我出生在天津，十歲那年暑假，表姊把我帶到大舅家。大舅媽一直沒生孩子，對二舅家和我家的人都很好，還特別喜歡我。那段質樸的田園生活和舅舅與舅媽給我的愛讓我終生難忘。之後多年，我在自己的人生道路上努力前行，到北京 上大學，到大西南工作…離老家越來越遠。我成家之後，偶爾通信保持著與老家的聯繫，只是再沒見過疼愛我的大舅和大舅母。

上世紀80年代，改革開放的春風吹到農村。一直熱愛家鄉的大舅有了看看外面世界的強烈願望。90年代初，他曾到縣城看望過在醫院工作的二舅，那裡的風土人情讓他大開眼界。後來，兩位舅舅相約一起到天津去看望我母親一家，分離多年的親人終於團聚了，三位老人激動得淚流滿面。

本世紀初我母親去世了，七、八十歲的兩位舅舅無比傷心，他們決定去更廣闊的的天地看看，先到大上海，再到武漢看看我們一家，免得以後跑不動了。然而，我已到美國來照顧孫娃，直到回國才看到他們的信，那時，他們早已結束旅行回老家了，一生中第二次團聚機會就這樣錯過了。

後來回國看到大舅的最後一封來信。還是那工整的斜體美術字，只是看得出手有點抖；還是那親切的話語，只是多了些遺憾與無奈，因不知是否還能見到我。至今我已在美西生活了近20年，再也沒有舅舅們的消息，真沒想到錯過那次機會竟然意味著永別。

輕輕撫摸著大舅和舅媽的合影，百感交集。多年前第一次看到照片時，我高興地問大舅：「您們出國啦？」大舅笑答：「是城裡人到鄉下來開了個小照相館，把國外的風景掛上牆啦。」但願他仍然健在，那他去年就100歲了。