女生跟男友拍拖一年，漸漸發覺男方不對勁。他頻頻說謊話、脾氣差，曾數度對她動粗。問她借的兩萬元，他不僅不還，還要求借更多。女生苦惱不堪，正考慮跟他分手。

「我好不開心呀！」她跟友人訴苦。

「你千萬別這麼想！」友人強勢大喝：「你別不開心呀！」感到苦惱不快，是一種發自內心的真實感覺，怎能像關掣（開關）般把它關掉就了事？難道你命令人家開心，人家就會隨你說立刻開心起來嗎？這類人甫開口就否定別人的內心感受，是最差勁的輔導員。

「唉，我覺得自己好蠢呀，點解會信個這個人。」女生眼中蓄滿淚水。

「我就無你這麼蠢！」這回那友人卻突然認同女生是蠢人，然後滔滔不絕地炫耀自己是怎樣的聰敏過人。「以前有男友問我借錢，我理他都傻。你應該懂得保護自己嘛，他當初問你借，你就應該醒目拒絕啦！」所謂「有早知就無乞丐」，事情既已發生了，話說回頭也絲毫沒有幫助，倒不如積極向前看吧。

「我當破財擋災算啦，我想和他分手。」女生一臉苦澀。「這樣又太便宜他，他一天沒還錢，你都不應該和他分手呀！」嘩，這個軍師真是看錢大過天，可有想過苦女跟賤男磨蹭下去，有機會損失更多金錢，輸了精神健康更是有錢也不能賠。

這類九流軍師其實極之缺乏同理心，根本沒有真正代入別人的立場去思考事情呢。