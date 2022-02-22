這個新年，每天都在抗疫，人心惶惶，朋友A君忽然傳來信息︰「我今年一定行好運！」

他再傳來一張照片，年初一清晨，被窗外的小鳥聲吵醒，伸頭外望，竟然見到兩隻喜鵲站在窗台花架跳上跳下，吖吖而鳴。照片中，正是全身黑色，但左右兩邊有白色羽毛的喜鵲！

馬上翻查資料，喜鵲之「喜」，是好運和福氣的象徵。早上聽到喜鵲鳴叫，代表有好事發生，若果喜鵲飛到家裡枝頭鳴叫，則家中有人事業獲得巨大的成功，將要升官發財。

「我認真細看，原來是一雙喜鵲，已經找來十幾枝長度相若的小樹枝，在花架上準備築巢。牠們一隻帶樹枝回來，一隻將樹枝疊成鳥巢，兩夫婦分工合作，有條不紊，親力親為築起愛巢，殊不簡單。」正看得趣味盎然，兩隻喜鵲抬頭，赫然見到人類在偷看，嚇得馬上飛走。

第二天早上，兩隻喜鵲竟然又回來，繼續未完成的愛巢工程。這一次，A君不敢輕舉妄動，躲在窗簾後不再伸頭出來，期望兩隻喜鵲留得愈久愈好，在他窗前家庭和睦，連生貴子。

果然，兩天後他已經出差工作，事業順利，搞不好可能牛郎織女相會，再逢第二春，事業愛情兩得意。所謂「喜鵲當門叫，必有喜事到」是也。