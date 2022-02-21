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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

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誰當跑腿

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她是一個極有要求的人，尤其是有關衛生的事項。孩子們年紀尚小時，她曾聘用家佣，但卻沒有一個能成功熬過兩年合約期。後來，她更決定自己一個人扛起了大小家務。

這些年，丈夫退休後忙於自己的享樂，球友、馬友、雀友在他身邊團團轉，沒有一刻停下來。她其實不太介意，只要丈夫不跑來煩她反而樂得清閒，她可專心照顧一對子女了。

我們不禁問：「你的子女都成年啦，這個大個，還要你照顧嗎？」

她一本正經地回答：「別看我兒子20幾歲，他還只是個大孩子，回到家就只懂打遊戲，整間房亂七八糟都從來不會親手自己整理呢！」我訕訕地笑，反正有個任勞任怨的媽媽，會幫他將房間打掃得一塵不染，他才不會傻兮兮費神呢。

「我女兒好大頭蝦（粗心 ），成日不記得這個那個，好比買了尺碼不合的新衫，都是我幫她去店舖換的！」有個勞苦功高的媽媽擔任跑腿，這個女兒真幸福啊！

我們時常埋怨子女從沒長大，卻不肯面對真相，其實是我們當爸媽的，從來都不肯放手。

那麼，我們又該何時放手？這是沒有一個特定日期的，也毋須煞有介事地宣布：「嗱，由明天開始，你的事我不再管了！」

循序漸進吧，由子女踏進青少年階段開始，可以將主導權逐一移交，直至有天，子女反而當爸媽的跑腿呢。

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