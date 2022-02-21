這幾十年，吃過的、留下記憶的美食 不勝枚舉，但我最記得的，不是在香港 街頭或世界各地吃到的世界級經典美食，而是那年徒步登廬山好漢坡，在半山途中吃到的那一碗伴一小碟鹹雪菜的白粥──粵港人早餐，或食滯後為了消滯常進食的最普通的食物。我將那碗妙不可言，卻再也未曾吃到過的那白粥稱之為「仙粥」。

當然記得吃那碗粥時的情景：首先是解飢，同時解渴，而且是在瞬間雙滿足。要知道，我們是前一晚從武漢 下的船，到九江碼頭又冒著黎明前的黑暗步行，再登山走了兩個多小時，一共走了近六小時了，滴水未進，粒飯未進。20出頭的青年肚子早就餓、渴得不行了。

可以想像這時喝一口用山水慢火熬成的綿軟粥品，再配老闆提供的一碟免費雪菜；白粥的清淡，雪菜的鹹、爽，一口一口連著，是何等的解飢解渴。那種滿足，那種痛快，是從口腔沿著食道入肚子，入胃，入心，最後是整個人無限舒坦地痛快淋漓。

在當時我就在心裡跳出了兩個字──「仙粥」，只有在仙境，比如《西遊記》中王母娘娘的蟠桃盛會上，才可以嘗得到的那種難言的美妙、稀缺，絕無僅有。

當年我們是五個追夢的青年結伴一起上的山。現在幾十年過去，五人進展成兄弟般的親人了。當年的我們看五老峰，覺得老是那麼的遙遠，今天我們竟成為了「五老」了。

世事煙雲過眼，多已縹渺無影，唯獨那碗「仙粥」，那美味、那青春活力、那飢渴窮遊的艱辛且快樂，一切都如發生在昨日，所品嘗到的那一碗「仙粥」，似乎還在口腔中回甘著。

由此我悟到一個關於美食的道理：同一款食品，其實不是在任何情況下，一口吃下去味道都相同，而是因食者當時的特定環境、心境不同而不同。我相信並非只有廬山好漢坡半途那一間簡陋的小亭，才能嘗得到那碗白粥，但那時正值青春年少，又在獨特的時間、獨特的環境中，就讓當時的所有經歷都變得難忘，特別是極度飢渴中，突然相遇的那一碗「仙粥」。