香港 鄉親稟性寬厚，有人情味，我深受其惠。

1949年成千上萬大陸避秦難胞投奔香港，聲震山河，港督葛亮洪嚇得魂飛天外。來人大多數是內戰時亡命天涯的散兵游勇，只能撫不能拒，香港彈丸之地，可能因此陸沉大海。危急存亡之秋，他急中生計，向難民宣稱「你們可在30里外荒島調景嶺落腳，我給你們淡水，再向聯合國 難民署求助，之外我無能為力」。難民見沒有趕盡殺絕，也就接受了。葛亮洪也算救人一命，勝造七級浮屠。

調景嶺是個鳥不拉屎荒島，在此想活下去是九死一生，但走上窮途末路的難民有選擇嗎？經牛池灣啟德機場 傍往北走，有一條崎嶇難行高低不平山路，約30里步行3小時可達此嶺，沿途布滿大大小小石頭和倒下枯萎的巨樹；一些港人見義勇為，協助難民愚公移山，把路障推至海邊，才能步行通過，在另一面海邊漁船靠岸，讓難民上船，航行一個多小時可達，港人捨己救人的善心，我是親眼目睹的，很感人。

難民到達調景嶺後只能用樹幹築巢，或挖山洞為居，過著遠古原始部落生活，令人不勝唏噓。

除了吃聯合國難嚥的難民飯外，還要穿要用，沒有收入是活不下去，難民多是北方人，最大困難是一句廣東話都不會說，根本無法找工作。走頭無路之餘，部分難民群聚到牛池灣附近方圓3000尺山坡地，用樹板搭起小木屋，經營小雜貨，博繩頭之利，他們毫無專長，只能如此臨渴掘井。他們所經營行業，五花八門，除吃喝拉撒外，還有不太見光的地下菸館賭場情色。雖污染方塊之地，但在港人體諒下，未發怨言，媒體討論也只點到為是，使難民有口飯食，是難民活下去的一線曙光。

不幸的是，約三年後祝融突然光顧，一把火約三小時把屋村燒得片瓦不留，當夜災民露信街頭，全城南道占滿滿，跳過太子道，沿機場直至紅磡一條人龍，有不少港民送去衣物救濟品，還有三個街坊清潔婦人推著板車走過，上有兩大桶紅豆稀飯，給大家施粥，我也分到一大碗。港民人溺己溺的熱心和愛心，我看到淚水直流。

以上都是一世紀前舊事，港人善舉，說開了就是同胞愛、民族情。現在難民後人已傳至第三代，在港九從事各行各業，很多位居要津，在產業鏈上是一支生力軍，也維持了香港經濟水平長期穩定。