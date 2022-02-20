香港 人多、車多、路窄，而美國則剛好相反，理論上在美國考駕照 應該比香港容易，偏我相反；在港時，我考私家車和電單車駕照都是一次過關，移民 羅省，路考時卻失敗了兩次，第三次才過。

在香港考駕照路試真的困難，既考駕駛技術、配合訊號手勢、還須留意是否遵守交通規則，有沒有適度禮讓，考香港駕照實在有難度，我一次過關，只是幸運而已。

我授課的學校後門在又一邨，前門在大坑東道；放學後，改卷、備課完畢，請同事指點駕駛技術，在幽靜的又一邨不斷練習。

另一幸運是暑假期間曾有四周，帶我訓練的四隊童軍，每一隊在禮拜三、五到大埔道石梨貝水塘區訓練初級技能，有幸看到教車師傅在一條窄路指點掉頭、泊車。

沒想到我考路試時，恰就是駛上大埔道，在水塘左邊一條路駛上練靶場，半路上，考窄路掉頭下山，再在半山考斜路倒車泊位。由於曾找朋友陪我練習，幸而合格。

不久，又想學電單車；由於有地方練習，技術熟了，又幸而一次就合格。

移民來美後，趁著廚房用具、枕被、家具還沒運到，於是和家人觀光遊覽。

旅遊後，心急考取駕照，練習不足 ，心情緊張。考官上車後，指示開到前面十字路口向左掉頭。我打左轉燈慢駛，停定後，左轉交通燈號亮起，準備左轉時，他大喝一聲「停」，指示回去交通部，我失敗了。

我瞠目以對，他很生氣：「教車師傅沒有教你聽到、見到警車、救傷車、消防車閃起和響起警號時，必須停車，警號過去後才可以開動嗎？」我解釋：我今天才第一次聴到這種警號，香港的警號不是這樣的聲音。

「還狡辯，想要一張告票嗎? 」

這樣，就失敗了一次。事後反省，我開車只顧眼前，最多顧及前面交通燈號及前面車速，沒有眼觀四面、耳聽八方，疏忽了警號聲，連閃燈是警號也忽略。

第二次，考官指示我開上一條大道，轉左線。我依足程序：打燈、看鏡，安全了才轉左；走了一會，他又叫轉回右線；我又依照安全駕駛慣例，駛上右缐。他指示駛回交通部，路上語重心長勸我，為人為己，凡轉線，頭要側轉過肩，只望鏡是個壞習慣。我知道我又失敗了，但我感謝他的教誨。

這次失敗得不值得，因新一代車子的後視鏡角度大，還可調整配合坐姿，不會有死角位，其實就不用轉頭過肩。幸而下次路考過關。