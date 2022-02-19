「少則得，多則惑」，出自《老子》第22章，意思是少取而多得，貪多反而令人迷惑。生活還是簡單點好，貪多總是要繞大彎子，許多貪贜枉法的人，機關算盡，加重了自己的負擔，何苦如此？

如何能做到少? 個人認為，視野不能短淺，心胸不可狹隘，至少要拋開對目標的執著，不計較即時的得失，對成敗持開放的態度，懂得用多角度、全方位去衡量分析，靈活而通達，這樣的少，多半自能成就出最終的增益。

學會少取的人，不為外境所擾亂，少欲知足，回歸本性，所謂「多一物，多一心；少一物，少一念」。佛家認為，眾生多是基於無明不覺，沒有善護念，把本身具有的自性迷惑了。而善護念的其中一個祕訣，也許就是老子說的「少則得，多則惑」，寧少毋多。

這個道理應用於經濟上，便是著名的「拉弗曲線」(Laffer Curve)。當年拉弗當上前美國總統雷根的經濟顧問，為雷根政府推行減稅政策，出謀獻計。「拉弗曲線」的原理並不複雜，它主張政府必須保持適當的稅率，才能保證較好的財政收入。稅率愈低，政府的稅收反而愈高，老子早已明白其中奧祕。

少得多惑，也可引證一些企業在做品牌時也是貪多，總以為一個品牌包含的品類越多，力量越強，本做純淨水，接著又做牛奶、食品，後來還做尿布、服裝。但看看世界前100名的著名品牌，基本上都是單一品牌，比如「可口可樂 」、「平治」、「麥當勞 」等，一聽便知其特徵和功能。

即使在期貨市場，一般規律是輕倉易勝，重倉易敗。再如股神巴菲特，同樣是反對分散投資 ，強調應買入少數股票，並深入研究，正是應用「少得多惑」的智慧。