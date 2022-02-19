旅美與兒子一家人團聚不久，兒子特意駕車載全家人到一家糕點店，為一歲半的孫兒購買了兩個小糕點。我和妻子由此知曉了此種食品，是香港 人喜愛的蛋塔。

茶杯蓋大小，圓形扁盒狀，外殼為蛋糕面，內側是一汪橙黃油亮凝固蛋漿。如此一個小糕點，售價竟為1元70美分，讓初次謀面的我和妻子，一時驚愕得咋嘴拙舌。

孫兒從此喜愛上這一袖珍玲瓏糕點，心血來潮便張口點要。為了慰藉孫兒的舌尖與味蕾，兒子兒媳除了適時領著小人兒購買外，特意在網上訂購了一大盒，以應小人兒急需。孫兒為何如此喜愛蛋塔？它有多好吃？閒暇無事，我上網查詢，立時解開謎團。

史料記述：蛋塔是中國17世紀滿漢全席中第六宴席中的一道菜式，中世紀英國人利用奶品、糖、蛋及香料，製作出類似食品推上香港糕點櫃台。1950年代至1980年代風靡香港茶餐廳。香港中環擺花街的泰昌餅家烤製的蛋塔，因末代港督彭定康鍾情一朝聞名，成為「香港第一蛋塔」。具有香甜醇厚、鬆軟可口獨到特色。

而今，香港蛋塔經過改良與完善，在原有砂糖、雞蛋 為蛋漿的主流蛋塔基礎上，出現了在蛋漿內加入其他食料的變種蛋塔，其名稱有：鮮奶蛋塔、薑汁蛋塔、巧克力蛋塔、燕窩蛋塔等等。此外，還有適合減肥的蛋塔，蛋漿是用蛋白做的。

我與妻子品嘗到蛋塔是旅美兩個月後，全家人到一家自助餐館就餐。吃過魚蝦肉蛋美味佳肴後，開始品嘗果蔬與糕點。我走到擺放各類糕點櫥櫃時，眼睛驟然一亮，像發現新大陸一般，看到了孫兒鍾情喜愛的蛋塔。當即喜不自禁地挾了一瓷盤，端回餐桌讓全家人品嘗。

不怕各位取笑，我與妻子這對年近花甲的東北佬，每人竟吃三、四個。當然，此處的蛋塔比糕點店售賣的小一些，但味道卻是一樣的盈齒潤喉，讓人久久回味。

從這時起，只要再到自助餐館，我們四個大人都特意給肚子留一點空間，用於裝填小巧玲瓏的蛋塔。新冠肺炎病毒流竄肆虐後，全家人嚴格恪守「居家避疫」號令，沒再前往自助餐館慰勞肚裡饞蟲。

連續數月未出門品嘗心儀的蛋塔，兒媳架不住饞兒子的叨念磨嘰，從網上訂購了一大盒蛋塔皮及製作材料，按照網上介紹引導自己烤製。

蛋塔的製作方法倒也簡單：把蛋塔皮放進小圓盆狀的模盒中，倒入由砂糖及雞蛋混合而成的蛋漿，之後送入烤爐；烤出的蛋塔外層為鬆脆之塔皮，內層則為香甜的黃色凝固蛋漿。兒媳烤製了這樣一大盤蛋塔，既為孫兒備足了存貨，也讓我們幾個大人解了饞。但實話實說，自己烘烤的蛋塔，各種用料成本相加，竟與糕點店售賣的價格相差無幾。兒媳隨即坦言：以後不再自己烤製了。

打過兩針防禦新冠病毒疫苗，新冠病毒疫情 一度呈現好轉態勢，藉此難得時機，全家人又先後兩次光顧自助餐館，都特別品嘗了心儀的香港糕點──蛋塔。