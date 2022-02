香港 「童樂居」懷疑虐兒事件令我極為不安,心情久久未能平復。

請嘗試運用想像力,置身於該院舍裡,目睹39名幼兒先後被人粗暴對待,那究竟是怎麼一回事?

只要你被認定為「不聽話」的幼兒,便有機會被強而有力的大人即時整治,包括狠狠掌摑你、扭你耳仔、大力搖晃你、衣領遭抽起、整個人被拋到軟墊上等等,那是多麼可怕的經歷!更恐怖的是這樣不人道的對待,已成為幼兒的日常生活模式。

這班可憐的幼兒是被暴力訓練,即使是睡醒嘛,切勿站起來,否則會被人猛力推下,或以手指戳臉,滿痛的呀!感到害怕或肚子不舒服嘛,也切勿哭或叫喊,因為會即時被打罵。久而久之,小孩再也不懂正常反應了。

若循著這個模式推斷,「童樂居」的幼兒休想會有大人溫馨地抱你,跟你有眼神交流,又或是給你唱歌、講故事吧。

幾乎每一本兒童心理學書籍都可以肯定地證實,若孩子於幼兒階段被疏忽照顧或虐待,成長階段都會出現不同程度的創傷和後遺症。著名心理學書籍《The Boy Who Was Raised As A Dog》的作者Bruce D. Perry博士說:「Without love, children literally don't grow(缺乏愛的孩子不會正常成長)。」