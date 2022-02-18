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幼兒的恐怖記憶

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

香港「童樂居」懷疑虐兒事件令我極為不安，心情久久未能平復。

請嘗試運用想像力，置身於該院舍裡，目睹39名幼兒先後被人粗暴對待，那究竟是怎麼一回事？

只要你被認定為「不聽話」的幼兒，便有機會被強而有力的大人即時整治，包括狠狠掌摑你、扭你耳仔、大力搖晃你、衣領遭抽起、整個人被拋到軟墊上等等，那是多麼可怕的經歷！更恐怖的是這樣不人道的對待，已成為幼兒的日常生活模式。

這班可憐的幼兒是被暴力訓練，即使是睡醒嘛，切勿站起來，否則會被人猛力推下，或以手指戳臉，滿痛的呀！感到害怕或肚子不舒服嘛，也切勿哭或叫喊，因為會即時被打罵。久而久之，小孩再也不懂正常反應了。

若循著這個模式推斷，「童樂居」的幼兒休想會有大人溫馨地抱你，跟你有眼神交流，又或是給你唱歌、講故事吧。

幾乎每一本兒童心理學書籍都可以肯定地證實，若孩子於幼兒階段被疏忽照顧或虐待，成長階段都會出現不同程度的創傷和後遺症。著名心理學書籍《The Boy Who Was Raised As A Dog》的作者Bruce D. Perry博士說：「Without love, children literally don't grow（缺乏愛的孩子不會正常成長）。」

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