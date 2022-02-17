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也說薑撞奶

〈太平山下〉潘健生

港副版日前刊出美食徵文，其中的一篇「薑撞奶的滋味」，作者在文章裡說薑撞奶材料易得，製作看似簡單，可惜回家後自己嘗試製作卻並未做出原來的滋味。

薑撞奶也是我的所愛，有自製的經歷，願藉此平台也談談我自製薑撞奶的心得。

我所以自製薑撞奶，並非出於節省或其他原因，而是因為自製不用出門即可吃上；還因為我覺得製作過程也有樂趣。而看似簡單的自製薑撞奶，其實還是有許多細節需要注意的。

薑汁、牛奶、糖就是薑撞奶的全部材料了。不過要成功將這三樣材料，製成一碗地道的薑撞奶，牛奶的質量、薑汁的成分、分量、沖製時的溫度，都有可能影響成敗。

我的經驗是，牛奶必須是全脂的，最好是鮮水牛奶；薑汁呢，要選老薑，用榨汁機壓榨出純淨的薑汁，糖適量（按飲食者對甜的需求而定）；還有，這一切全部就緒，牛奶也煮開了，並與糖充分溶於一體，還不能馬上就沖製，而是要待牛奶稍放涼至攝氏80至85度左右，沖製前將薑汁再攪勻一下（因薑汁有沉澱成分），沖後稍等片刻便會凝結。

上述細節只要有一個環節注意不到，沖出來的成品，要麼滋味不對，要麼就是一碗沒凝固的牛奶。

說了一大通製作的細節，讀者可能覺得厭煩。但是要真正製作一碗成功的薑撞奶，這些細節是不能忽視的，甚至可以說是決定成敗的關鍵要素，正所謂「細節決定命運」。

還說薑撞奶吧，無疑是十分誘人的廣東甜品，它既有牛奶的香、黃薑的辣，沙糖的甜，結合在一起更是奇妙，除非未嘗過，否則一定難忘。而它對身體的好處更是不言而喻。目前時興講養生，它就是養生的上品。尤其在冬天，它暖胃、行血、祛風，且營養豐富，口感極好，吃後腸胃以至全身暖笠笠的，絕對是冬日早餐或飯後的好甜品。

疫情仍然未消失，人們仍有很多時間待在家裡，花時間自己動手製作一碗薑撞奶，讓自己和家人享用一下吧。

牛奶 疫情 美食

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