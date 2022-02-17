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中文招牌字

〈香江往事〉鄭子

中國人居住的地方，商鋪都要裝個中文招牌，要寫中文大字，現在有電腦版各種中文字體供選用，非常方便，但感覺較死板，沒有個性。

以前的招牌中文字比較有特色，四、五○年代，時興北魏體，香港有位叫區建公書法家，擅長北魏體，字體粗獷穩重，甚受商家歡迎。他寫下無數中文招牌字，南北行、商鋪、飯店餐廳大廈等均樂於採用。

現今上環南北行還有若干店鋪仍保留著黑底金字木的金漆招牌，可以當作鎮店之寳。區建公的招牌很多都有他的落款及時年。李錦記澳門老底也是由區建公書寫。

1962年香港郵政局出版成立百周年紀念册，封面中文冊名就是由區建公題字。現今仍採用北魏體書法題字的，就有許多知名的商號，如「恒生銀行」、「創興銀行」、「奇華餅家」和「鏞記」等。

九○年代，經投資國內港商推介 ，廣州著名書法家麥華三筆跡傳到香港，他筆法細膩，華麗又瀟灑，充滿嶺南粵海特色，大受好評，一時麥之筆跡遍布港九各地。我曾經向香港塑膠商訂購招牌燈箱，它們提供中文字體均不錯，在水平之上，想必出自能人之手，高手在民間。

據說「北京同仁堂」這五個四平八穩商標，出自書法家啟功大師之手。我年輕時在北京上過啟功老師的中國古典文學課，欣賞過他的黑板字，風格飄逸，隨便一揮，便是精品。

嶺南派大書畫家高劍父，曾為澳門顯記餅家題過「中外馳名」四個字，印在餅盒上，大大增加廣告效益。

要説效益當然是領袖的墨寶，毛澤東書法別具一格，字體狂放脫俗，揮筆極度隨意，霸氣十足。國內毛體字盛行，許多大學校名均採用毛體，但只有幾間如「北京大學」、「清華大學」、「北京師範大學」、「中央音樂學院」和「中央戲劇學院」等幾間才是貨真價實的龍體，其他的多是仿毛體，由專家們在毛公開書法中挑出拼湊而成，創出集字仿毛體。

江澤民寫的字也寫得不錯，字體中規中矩。他為人外向，故題字題辭也不少。

周恩來字體也佳，當年皖南事變發生，周在重慶新華日報開天窗題辭：「千古奇冤，江南一葉，兄弟同根，相煎何急」。字體堅挺有力，傳頌一時。建政後，周只給和自己關係較深的「外交學院」題過名，其他不多見，可見周為人小心謹慎。由周的題字不禁想起文滙報老總李子誦於六四翌日開天窗寫上「痛心疾首」四個大字，時光流逝，轉眼過去30多年了，世事滄桑，不勝唏噓。

書法 北京 香港

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