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漫長的回港路

〈太平山下〉堅仔

全球交通日趨發達，很少遇到被困的情景。但記得有次火山大爆發，跨大西洋航班無法飛行，有位朋友由英國返矽谷，要海陸空並用，從倫敦經中非到巴西整整花了一個星期，才能飛回三藩市；還有2020年三月新冠肺炎在美國爆發後，許多留學生逃亡似地環繞全球後才返抵老家。

沒料到，2022年春節，被困的事竟發生在我身上。在第五波疫情暴發前夕，香港再次下禁飛令，所有到過美加英澳等八國的人，都不能回港。聖誕節我們去美國看望在東岸念大學的女兒們，買的是雙程票，預定再到洛城與爸媽歡度春節後即回港，誰知國泰航班突被取消，最早要到4月之後才接受預訂。

如今回港只有兩途徑：或守株待兔，希望政府不會延長禁飛令；或飛象過河，找個接受旅客的國家，逗留21天後才回港。前者可快可慢，後者則肯定可在42天後，便能回家見到令人牽掛的狗狗。

因為工作需要，我選擇了飛象過河。聽說，最快捷是走新加波的VTL疫苗通行道。

新加波辦事一向仔細嚴謹，我們必須依足他們的指引。眼看機票一天比一天貴，剛才看過的航班轉眼就爆滿，唯有咬緊牙關，火速定下人生最昂貴的回港之旅。正逐一與新加波的朋友聯絡，豈料飛前數天，星航的人才告訴我，我們的疫苗證書出於香港，不是VTL系統內的會員國，就算有了特別辦理的美國醫生證明，都不會被新加坡政府承認！

正束手無策之際，香港再把禁飛令延續14天，而把隔離期從21天減到14天。前者是預料之中的壞消息，後者卻是天大的喜訊！如能找到新途徑，離美後28天即可跨出隔離酒店，而這新途徑就是泰國。他們宣布，從2月1日起，會開啟「Test N Go」策略，凡打了疫苗的人，都可到該國一遊。

受過VTL昂貴的教訓，我仔細看清楚Test N Go的要求。在申請這「泰國通行證」前，必先具備機票、酒店、測試報告等證明文件。唯通行證須在網上申請，需時3-7天，過程中無法詢問，如上機前尚未收到批准通知便前功盡棄。我別無選擇，無奈地再次拿出信用卡，訂了2月5日的航班和酒店。因時差關係，半夜後酒店才開工。付款後催促多次，等了三個多小時，才收到預收訂金證明。原以為萬事具備了，不料訂單上的日子和姓名都搞錯，而預定部門又已下班。急得我團團轉，最後找到酒店經理理論，至凌晨6時，才收到正確的預訂證明。

從泰國時間2月1號凌晨、即洛城年三十晚晨早九時起，我便開始在網上等待這個策略註冊的開啟。足足等了九小時，正準備吃團年飯時，網站終於開了，趕快把資料入載，並以樂觀的心情，希望能收到好消息。

飛前48小時，我們再花350美元做新冠肺炎測試。但仍未收到通行證，打電話去領事館查詢，也無補於事。直至飛前24小時才得知：我獲批了，而太太卻被拒了，因她的疫苗紙用了婚前的姓名，與護照不同。無計可施，最後決定我先回港，太太就留在美國等禁飛令取消。

這還沒了，這一波三折的回港之旅竟再起波瀾：因我們的機票是屬同一confirmation，網上只能把兩張機票同時取消或check-in，否則必須打電找航空公司幫忙。電話打通後，說等候時間需四小時！

我一部手機在等待，另一部嘗試與他們短信溝通。喜出望外，我居然於三小時後把機票辦妥！太太的機票不能取消，只可換張單程的飛回女兒的大學，而我就可以check-in，總算跌倒抓把砂，開始踏上這漫長的歸港之途。

疫苗 香港 泰國

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