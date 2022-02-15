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動態拜年

〈每日驚艷〉張宏

潮流興「動態」，動態清零、動態減肥、動態防疫。今年疫情嚴峻，連續第二年不可以拜年，原本安排的團拜午飯都要全部取消。「親友們年事已高，既想表達心意，又不想他們冒險，何不『動態拜年』？」想到這條妙計，馬上實行。

首先嚴選市面上各式年糕、蘿蔔糕，比較用料，買回來自己試過，發現一款桂圓紅棗年糕最為美味，桂圓與紅棗配合，中間夾著一層白色的椰汁年糕，甜度剛剛好，柔軟又美味，訂了十幾盒。

年初一下午，預計大家吃過午飯，便把年糕搬上車，開車出發，逐家逐戶送禮過去。去到樓下，打電話給親人︰「我現在到了樓下，為免傳染，今年不去府上拜年了，麻煩你到樓下，有小小心意送給你呢。」

「太麻煩你了，何必走遠路送禮過來？」親友收到電話，先是驚奇，然後開心。他們新春期間沒有地方去，沒有人來訪，非常空閒，欣喜地落樓見面。我們送出美味年糕，大家交流煎年糕心得，互派利市，互道近況。新春之時，雖然只在街上戴著口罩見面幾分鐘，但可見面又免感染，十分難得。

「動態拜年」的意外收穫，是人人都派利市給我，意外地為子女收到不少利市，讓他們發新年財。現時疫情嚴峻，請大家好好保重，小心健康。

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