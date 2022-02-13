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孩子的使命

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我相信每個孩子是有特別使命的，他的任務是要讓他身邊的人都會開心笑，尤其是他的媽媽。

他從小都鬼靈精怪，時常令我嘰咕笑個不停，有時我會笑到忘了責備他先前犯的小過失呢。

長大了，他是個快樂自信的年輕人，朋友都喜歡他，這是爸媽最感老懷安慰的。他跟我有一套獨特的溝通模式，大前提當然是不忘逗我開心笑吧。

譬如是他夜歸跟朋友消遣去了，怕我會擔心，他會給我傳一個這樣的信息：「係，係兄弟，咁點呀？唔好玩？唔係，好玩，但都要走㗎……」我當然又是嘰咕笑個不停，他的意思是正被朋友拉住，暫時未能回家。

過了一會，他又傳來信息，今次是語音：「走先啦，係咁先啦，下次再玩啦……」呵呵呵，他即是說，他已在歸家途中了。

若然閣下壓根兒摸不着頭腦，不明白我們在搞甚麼鬼的話，也許Auntie和Uncle們都該急急惡補年輕人的流行文化，多加留意他們最喜歡聽哪類型的歌曲吧，尤其是家中有年輕子女的。

上帝賜我們孩子，也許是有助我們跟隨著孩子成長的步伐，與時並進，提醒我們切勿故步自封，切忌將自己擱在某個年代而停止進化呢。

時光飛逝，二十五年前的這個時候，我剛剛趕上帶著初生嬰兒回家團年去。

親愛的，生日快樂！感謝你讓我當你的媽媽。

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