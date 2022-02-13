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後發哲學

〈六合飛翔〉岑逸飛

關於「先發制人」，早在《左傳》中便有「先人有奪人之心」的提法，後人也多強調「兵貴先」，主張爭取作戰中的先機之利。但事情並不是絕對的，在一定條件下，「後發制人」也是軍事鬥爭的重要手段，與「先發制人」之間存在著辯證的統一，其實質便是以防禦為手段，以反攻為目的，以守為攻，常常成為較弱一方克敵制勝的法寶。

「先發制人」必須奪取先機，「後發制人」必須待時啟動。是「以弱勝強，以柔制剛」的策略，以便贏得時間，或退卻、或轉移、或佯動、或迂迴、或奇襲，奇正相濟，相機制敵。

像春秋時晉、楚的城濮之戰便是一例。西元前633年，楚國攻宋，宋向晉求助。先軫認為幫助宋國是樹立晉國威望的良機，說服晉文公援宋。楚國和曹、衛兩國結盟。前632年，齊國和晉國結盟。晉軍攻下曹國，但懾於晉國聲威，曹、衛兩國相繼背叛楚國，楚成王為避免與晉國交戰，命子玉將楚軍撤出宋國，但子玉反而率軍北上，與晉軍決戰。

這場戰役，楚軍在實力上占有優勢，但是由於晉軍善於「伐謀」、「伐交」，並在戰役指導採取揚長避短、後發制人的方針，為了避開楚軍的鋒芒，下令部隊主動「退避三舍」，撤到預定戰場──河南的城濮一帶，先據戰地，以逸待勞，從而最終擊敗不可一世的楚軍，取威定霸，雄踞中原。

「後發制人」的哲學，其實就是道家思想的應用。道家尚陰、貴柔、主靜、用虛、崇退、守雄、處下、取後、居弱、無為、不爭等特徵，最利於以弱對強，以柔克剛，以小制大，以靜待動，以退為進，以順避害，後發先至等戰略，可讓人順應自然，隨機就勢，借力打力。

河南

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