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同鄉會

〈太平山下〉盧威

香港文友設宴接風，地點卻選在蘇浙滬同鄉會。一開始我還真有點錯愕，同鄉會設飯局？不會是去吃「食堂」吧。蘇浙滬同鄉會位在中環市中心一棟商厦內，電梯上了三樓也不見富麗堂皇的前台大廳，包房裝潢也不起眼。但上來的菜卻讓人刮目相看，清蒸獅子頭、炒鱔絲、腌篤鮮等上海名菜味美可口，確有家鄉的味道。

想不到一個同鄉會的小餐廳，在香港「美食天堂」卻深藏不露，頗能滿足老饕們的胃。但要到這裡來用餐，可要憑同鄉會會員證方可入席，當然，會員的朋友也絕對是座上客。香港這類「地下餐廳」競爭激烈，據說上海總會的餐廳以前也經營得不錯，曾打出一道名菜魚翅叫「會長翅」，也叫「烔翅」，叫好又叫座，一「翅」而紅，給「蘇浙滬」不小壓力。

同鄉會小餐廳搞得風生水起，從一個角度折射出同鄉會的著力點。據說，同鄉會不只搞幾家餐廳而已，他們還做學堂，哺育下一代；開安老院，關愛銀髮族，同鄉會成了真正的「同鄉之家」，讓我對同鄉會肅然起敬，不得不令人佩服。

同鄉會在海外特別時興，就拿我所居住的洛杉磯來說吧，華人社區不僅中餐館林立，而且同鄉會也如雨後春筍，少說也有百來個冠名不一的同鄉會。除了少數同鄉會有「落腳點」（有些是廟殿）外，一般同鄉會玩「空手道」，沒有一個「實體」，有活動一般只能到餐館聚會，表面光鮮熱鬧。

海外同鄉會，如若也能搞一點「實體」，讓同鄉會名副其實，何樂而不為呢。

香港 洛杉磯 華人

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