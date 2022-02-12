轉眼，又是新的一年了，回顧這過去的兩年，真的是很悲慘，首先全球籠罩在新冠的死亡威脅之下，人人自危，造成許多的家庭家破人亡，我們身邊的親友們也遭遇了不幸事件。

前年聖誕節，退休 後搬去亞利桑那州的好朋友、前奧瑪哈的消防隊隊長傑森，回來探望女兒和新生的孫女，計畫順便一起歡度佳節，卻因染上新冠，僅短短數日就去世了。

我們家也遭遇了生離死別的不幸事件，前年的三月底，疫情 爆發之初，先生的大妹黛比因感染肺炎，在底特律的老人院去世，因為疫情關係，我們未能送她最後一程；去年夏天，住在以色列的小妹也染上新冠，還好沒有惡化；繼女凱瑞和孫女柔依去年感恩節前雙雙染疫，差點沒把我們嚇死，孫女年輕很快康復，女兒拖了近一個月才慢慢好轉，還好兩人都沒有留下什麼後遺症。

好友麗莎的女兒們就沒有這麼幸運了。在加州 做護士的大女兒安琪，工作過勞，去年六月中旬突然中風，因為疫情的影響，未能得到完善有效的治療，留下後遺症，手腳不協調，到現在還不能開車，房子也賣了，目前租朋友的一個房間暫時落腳；在麗莎身邊做社工的小女兒辛蒂，去年十月份的時候，也染上新冠，是痊癒了，但後遺症是時常頭痛。

「居家避疫」是疫情下的產物，打亂了許多人規律的生活，自己雖然退休了，沒有工作和經濟的壓力，可是心情鬱悶，每天以看電視、吃零食打發時間，窩在沙發上追劇的結果，就是頭昏眼花、腰痠背痛，這「苦中作樂」的生活，箇中滋味一言難盡。

疫情爆發之初，以為是三、五個月的時間，情形就會好轉，誰知一晃就兩年了，頹廢的生活，最大的收穫是我的「體重」，原本是營養不良的體型，新冠的副作用，讓我破功：以每個月兩磅的速度成長，現在已經「超標」變成「小腹婆」。維持了幾十年的紀錄，居然被新冠打敗，勉強算是新冠的「後遺症」吧。

如今疫情不但持續進行，居然還「變種」，無奈之下，只好決定以不變應萬變，首先是改變作息，主要目標：戒零食，新的生活方式：讀書、運動、大掃除（家裡是該打掃了）。

新春迎來新的希望，新的一年，希望送走舊年那些悲傷和一切陰鬱的同時，也希望虎年的這個「年」獸，可以很快打敗新冠病毒，不管它是原版的、再版的或是「變種」的，關懷家鄉的父老兄弟姊妹們各自保重，咱們疫後重聚，再續前緣。