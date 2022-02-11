沒完沒了的疫情 ，使得農曆新年靜悄悄地度過。港府決定取消所有大型慶祝活動，也禁止了晚巿堂食，於是虎年的團年飯吃不成，大概情人節的燭光晚餐也泡湯了。經歷了一次又一次的管制，大家都顯得失去了耐性，常聽到人們嘀咕著怎麼午巿可以，晚餐卻不可以？

若單從吃的角度去看，早午晚三餐都沒有分別，但吃的飯菜是不一樣的，那證明了三餐各自有獨特的意義。

對現代城巿來說，午餐是談生意的一個環節，所以餐廳都推出「商務午餐」，既不過於拘謹，但也不是太過悠閒，在僅有的時間內達成目的。

所以午餐菜式也挺講究，首先是不可以太過花巧，避免讓大家分了心；其次是不可以容易塞牙縫的食材，也不可以是排骨之類，總不成對著陌生人啃骨頭吧！

要是上酒樓的話，先來蝦餃、燒賣，加個腸粉、叉燒包，那熟悉的味道叫人可以繼續專心看計畫書；然後是蒸魚排或者是焗雞件之類，清淡而無骨的肉食，讓人不用分神去理解味道；還有炒飯和時蔬，既飽肚又可以確保沒有運動的生活還可以保持腸道健康。

即使不是商務午餐，還有很多工作的人，也得找個地方用膳，為經濟發展出一份力。午餐大概是一個社會保持運作的中途加油站，可以說沒有停下來的空間。

至於晚餐，那是為增進感情而設的。例如親友的宴席，廣東人設宴傳統上會有魚翅，那代表了海鮮的極至，是要讓親朋好友對這一餐留下深刻印象；也許我們會記得某個婚宴，那碗紅燒翅的翅針粗得像筷子一樣，又或者是五斤重的澳洲 龍蝦炒球，鮮甜得叫人回味無窮。

但現在強調環保，吃魚翅會被唾棄，龍蝦也是平常食材，設宴的人就得在娛賓活動上花上心思。記得有次朋友的婚禮，請來視帝黎耀祥高歌一曲《義海豪情》，看著他聲嘶力竭喊出那句：「未懼身上被子彈留痕，維護你我卻甘於捨身」，從來婚禮都是播浪漫舞曲，那次來一個腥風血雨的歌詞，縱然沒有子彈，也在我腦內留下了一個很大的問號。

晚餐在於聯誼，觥籌交錯的場景達到賓至如歸。但在疫情之下，平常出入也要保持社交距離 ，這些拉近距離的活動，被暫時禁止了，也是理所當然，與親友團拜還是網上zoom好了。