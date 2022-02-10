我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

祝願平安大吉

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

誠心祝願世界和平，每個家庭都平安大吉。

那些年，當有人吐出的祝賀語是「世界和平」時，旋即傳來噓聲四起：「唓！乜咁行貨㗎！」彷彿「世界」是很遙遠的事情，與自身今年能否發大財根本毫不相干。「和平」更是多麼的理所當然吧，這是甚麼年代？人人都衣食充裕，又怎會不和平？

今天細看，世界不少角落都似在磨刀霍霍了，世人只能誠心禱告，望危難不會一觸即發，「世界和平」確實是今年的最大願望。

家家平安大吉，尤其重要。能夠一家人齊齊整整、平平靜靜地過新年，畢竟已是非常感恩的事情。這年頭可要有心理準備，隨時會有穿制服的人，神情肅穆地按響你的門鈴，命令你一家大小到樓下臨時檢疫站去進行核酸檢測，因為你居住的大廈已納為疫廈了。

當然，誠心期望這事情不會發生。若幸運地沒有發生，要感恩！

那些年，過新年總要預先準備數套新裝，因為要見的人可真太多了，三表哥、二姑姐、五姨婆等，還有一大堆團拜飯局，大班人喧喧鬧鬧的互相祝賀。

毋須我說，今年不再一樣了。即使沒有限聚令，親朋戚友中總有人已移民去也，飯局已難齊人了，新衣費用倒是慳了一筆。

那些年，我以為蘿蔔糕是過年隨手可吃的，多麼理所當然。從沒想過即使在倫敦

不難買到，味道卻永遠是家鄉的最好。

檢測 移民

上一則

《老物件情懷》戴眼鏡小史

下一則

雨果的靈魂——雨果獎，當代科幻的最高榮譽（上）

延伸閱讀

迎虎年 海洋公園45隻企鵝、海馬寶寶出世　

迎虎年 海洋公園45隻企鵝、海馬寶寶出世　
孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日

孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日
塘頭聯誼會 派中領館春節包

塘頭聯誼會 派中領館春節包
王祖賢除夕夜喜迎55歲生日 曬自拍照獲讚：永遠的女神

王祖賢除夕夜喜迎55歲生日 曬自拍照獲讚：永遠的女神

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢