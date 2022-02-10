誠心祝願世界和平，每個家庭都平安大吉。

那些年，當有人吐出的祝賀語是「世界和平」時，旋即傳來噓聲四起：「唓！乜咁行貨㗎！」彷彿「世界」是很遙遠的事情，與自身今年能否發大財根本毫不相干。「和平」更是多麼的理所當然吧，這是甚麼年代？人人都衣食充裕，又怎會不和平？

今天細看，世界不少角落都似在磨刀霍霍了，世人只能誠心禱告，望危難不會一觸即發，「世界和平」確實是今年的最大願望。

家家平安大吉，尤其重要。能夠一家人齊齊整整、平平靜靜地過新年，畢竟已是非常感恩的事情。這年頭可要有心理準備，隨時會有穿制服的人，神情肅穆地按響你的門鈴，命令你一家大小到樓下臨時檢疫站去進行核酸檢測 ，因為你居住的大廈已納為疫廈了。

當然，誠心期望這事情不會發生。若幸運地沒有發生，要感恩！

那些年，過新年總要預先準備數套新裝，因為要見的人可真太多了，三表哥、二姑姐、五姨婆等，還有一大堆團拜飯局，大班人喧喧鬧鬧的互相祝賀。

毋須我說，今年不再一樣了。即使沒有限聚令，親朋戚友中總有人已移民 去也，飯局已難齊人了，新衣費用倒是慳了一筆。

那些年，我以為蘿蔔糕是過年隨手可吃的，多麼理所當然。從沒想過即使在倫敦

不難買到，味道卻永遠是家鄉的最好。