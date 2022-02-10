我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

先發與後發

〈六合飛翔〉岑逸飛

成語「先發制人」，與「先聲奪人」、「先下手為強」等，意思都差不多，先能採取行動的，因為掌握主動權，多半占了優勢，較易制伏對方。「先發制人」的出處，是《漢書˙項籍傳》，提及殷通因見陳勝、吳廣反秦而心動，詢及項梁及項籍(項羽)叔侄的意見。

公元前209年7月，陳勝、吳廣等人發動大澤起義，正式抗秦，六國遺民響應。而殷通則是秦末會稽假守（代理郡守），秦末民變時，殷通出於自保，響應起義，亦要起兵抗秦。

當年9月，殷通對項梁說：「江西皆反，此亦天亡秦之時也。吾聞先即制人，後則為人所制。」並告訴項梁，他想要以項梁和桓楚為將領，發動起義，項梁同意殷通這個說法；而所謂「先即制人」，等於香港人說的「先飲頭啖湯」。

當時桓楚在大澤中逃亡，項梁輕視殷通，不願意追隨，這時起了殺機。項梁欺騙殷通只有侄子項羽知道桓楚行蹤，然後到外面，叫項羽持劍，進入帳幕內，刺殺殷通。

但凡事不可一概而論。與「先發制人」相反的，是「後發制人」，也不見得一定是壞的。這兩者，可說是兩種截然不同的處理方法。先者以「攻」為主，後者則以「守」為主。

「後發制人」是由於敵強我弱，自己處於弱勢和被動位置，最適宜「強而避之」，避免與對方正面交鋒，以保存一己之能力，待機而發，否則，拚個你死我活，必然失敗收場。

後發制人的優點，包括其一，可以從對手那裡先學習知識、瞭解情況，彌補經驗和準備的不足；其二，可以從對方表現分析對方策略，判斷對方動機，尋找對方漏洞；其三，可以在對方智窮力竭時反擊，使對方措手不及。

香港

上一則

《老物件情懷》戴眼鏡小史

下一則

雨果的靈魂——雨果獎，當代科幻的最高榮譽（上）

延伸閱讀

落後教育了文明

落後教育了文明
新州亞裔男揮劍遭槍殺 影片曝對峙1分鐘警即開槍

新州亞裔男揮劍遭槍殺 影片曝對峙1分鐘警即開槍
不要羨慕別人的成功（下）

不要羨慕別人的成功（下）
埃及起義代表人物 人權運動者沙斯遭囚900天獲釋

埃及起義代表人物 人權運動者沙斯遭囚900天獲釋

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢