成語「先發制人」，與「先聲奪人」、「先下手為強」等，意思都差不多，先能採取行動的，因為掌握主動權，多半占了優勢，較易制伏對方。「先發制人」的出處，是《漢書˙項籍傳》，提及殷通因見陳勝、吳廣反秦而心動，詢及項梁及項籍(項羽)叔侄的意見。

公元前209年7月，陳勝、吳廣等人發動大澤起義，正式抗秦，六國遺民響應。而殷通則是秦末會稽假守（代理郡守），秦末民變時，殷通出於自保，響應起義，亦要起兵抗秦。

當年9月，殷通對項梁說：「江西皆反，此亦天亡秦之時也。吾聞先即制人，後則為人所制。」並告訴項梁，他想要以項梁和桓楚為將領，發動起義，項梁同意殷通這個說法；而所謂「先即制人」，等於香港 人說的「先飲頭啖湯」。

當時桓楚在大澤中逃亡，項梁輕視殷通，不願意追隨，這時起了殺機。項梁欺騙殷通只有侄子項羽知道桓楚行蹤，然後到外面，叫項羽持劍，進入帳幕內，刺殺殷通。

但凡事不可一概而論。與「先發制人」相反的，是「後發制人」，也不見得一定是壞的。這兩者，可說是兩種截然不同的處理方法。先者以「攻」為主，後者則以「守」為主。

「後發制人」是由於敵強我弱，自己處於弱勢和被動位置，最適宜「強而避之」，避免與對方正面交鋒，以保存一己之能力，待機而發，否則，拚個你死我活，必然失敗收場。

後發制人的優點，包括其一，可以從對手那裡先學習知識、瞭解情況，彌補經驗和準備的不足；其二，可以從對方表現分析對方策略，判斷對方動機，尋找對方漏洞；其三，可以在對方智窮力竭時反擊，使對方措手不及。