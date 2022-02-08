項同學是我高三時結交的好友，當時學校替所有準備聯考的學生騰出了一間教室，兩人不同班，但放學後常在那裡見面，非常談得來，就成了好友。

記得第一次見面就對他印象深刻，他個子不高，微胖，特點是一張圓得像月亮的臉，笑起來很憨厚，後來才知道他老爸是當時名校的數學系系主任。

當年我在學校繪畫成績特別差，但是我數學常考全班第一，歌唱成績也很好，不用準備就考90幾分。

當時我們的音樂女老師是位韓國華僑，體格微胖，唱起歌來中氣十足，記得有一位陳同學唱歌五音不全，老不及格，後來陳同學想出一個妙法，有一天，他跑到老師宿舍門口，他知道當時老師在家，他就站在門口大聲唱歌，而且一直唱，後來把老師唱煩了，就跑出來說「好了好了！你過了，別再來煩我了！」──苦肉計奏效。

有一次我對項同學訴苦，說我有個大煩惱，他問我是什麼，我說：「我的畫畫成績太差，常被老師拿出來做反面教材，還說他已經記得我的學號，我擔心成績太差，不能畢業。」

當時我們的繪畫老師姓陳，身材瘦、戴眼鏡，說話斯文，他在學校教書是興趣，其實他是一位相當出名的畫家，人挺和藹，只能說，我的畫畫天分太差了。

不料項同學聽到後竟然說「我有辦法」，我說：「你能有什麼辦法，我的天分太差，教也教不會的。」

他說「你隨我來」，於是他帶我到學校另一幢樓，一個樓梯下面，學校利用樓梯旁的空間做成一個小儲藏室，上面有鎖。他對我說：「你知不知道這裡面放的是什麼？」我搖搖頭：「不知道。」他說：「裡面裝的全是學校畫得最好的同學的畫，準備校慶時拿出來展覽的。」

我說：「那與我何干？」他笑笑說：「我會開鎖，只要隨便挑一兩幅畫，你就過關了。」

我聽了還是猶疑，這些都是同學的佳作，老師一看就知道不是我畫的，後來我們兩人商量，把其中的畫拿出幾幅，把它塗鴉改爛一些，但因原是幅好畫，改完了還是輕易過關了。

這後來使我想起一個漂亮女人，就算摔在稀泥裡，臉上很髒，還是可以看出來是個美人胚子，兩件事雖不相同，卻有異曲同工之妙。

項同學幫我解決了一個難題，我們的友誼更增加了，但可惜的是大學我們考上不同學校，失去聯絡，我竟然沒有再見過他一面，一轉眼幾十年過去了，老友別來無恙？