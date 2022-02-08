我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

老友別來無恙？

〈太平山下〉周希新

項同學是我高三時結交的好友，當時學校替所有準備聯考的學生騰出了一間教室，兩人不同班，但放學後常在那裡見面，非常談得來，就成了好友。

記得第一次見面就對他印象深刻，他個子不高，微胖，特點是一張圓得像月亮的臉，笑起來很憨厚，後來才知道他老爸是當時名校的數學系系主任。

當年我在學校繪畫成績特別差，但是我數學常考全班第一，歌唱成績也很好，不用準備就考90幾分。

當時我們的音樂女老師是位韓國華僑，體格微胖，唱起歌來中氣十足，記得有一位陳同學唱歌五音不全，老不及格，後來陳同學想出一個妙法，有一天，他跑到老師宿舍門口，他知道當時老師在家，他就站在門口大聲唱歌，而且一直唱，後來把老師唱煩了，就跑出來說「好了好了！你過了，別再來煩我了！」──苦肉計奏效。

有一次我對項同學訴苦，說我有個大煩惱，他問我是什麼，我說：「我的畫畫成績太差，常被老師拿出來做反面教材，還說他已經記得我的學號，我擔心成績太差，不能畢業。」

當時我們的繪畫老師姓陳，身材瘦、戴眼鏡，說話斯文，他在學校教書是興趣，其實他是一位相當出名的畫家，人挺和藹，只能說，我的畫畫天分太差了。

不料項同學聽到後竟然說「我有辦法」，我說：「你能有什麼辦法，我的天分太差，教也教不會的。」

他說「你隨我來」，於是他帶我到學校另一幢樓，一個樓梯下面，學校利用樓梯旁的空間做成一個小儲藏室，上面有鎖。他對我說：「你知不知道這裡面放的是什麼？」我搖搖頭：「不知道。」他說：「裡面裝的全是學校畫得最好的同學的畫，準備校慶時拿出來展覽的。」

我說：「那與我何干？」他笑笑說：「我會開鎖，只要隨便挑一兩幅畫，你就過關了。」

我聽了還是猶疑，這些都是同學的佳作，老師一看就知道不是我畫的，後來我們兩人商量，把其中的畫拿出幾幅，把它塗鴉改爛一些，但因原是幅好畫，改完了還是輕易過關了。

這後來使我想起一個漂亮女人，就算摔在稀泥裡，臉上很髒，還是可以看出來是個美人胚子，兩件事雖不相同，卻有異曲同工之妙。

項同學幫我解決了一個難題，我們的友誼更增加了，但可惜的是大學我們考上不同學校，失去聯絡，我竟然沒有再見過他一面，一轉眼幾十年過去了，老友別來無恙？

上一則

原鄉的課堂

下一則

口頭禪

延伸閱讀

金佩良攜手世報 繪五彩虎賀年 傳遞正能量

金佩良攜手世報 繪五彩虎賀年 傳遞正能量
美京藝廊華裔學生繪畫賽 得獎名單揭曉

美京藝廊華裔學生繪畫賽 得獎名單揭曉
費城名校男師 被控助網友騙學生裸照

費城名校男師 被控助網友騙學生裸照
串謀限制申請助學金 耶魯、康乃爾等16名校挨告

串謀限制申請助學金 耶魯、康乃爾等16名校挨告

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬