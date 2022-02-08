小時候一到冬天，我們隨身都跟著一只小烘籠。手提式的，像古代的點心盒。底部是四方木框，大小剛好夠放小朋友的兩隻小腳丫。框裡放上燒著木炭的陶瓷火罐，炭灰蓋過炭火，防止溫度過高或引起明火。這是我們湖南老家的取暖法寶，由家長操刀完成。

孩子們人手一個。家裡、課堂、食堂、雪地、走廊，隨處可見。孩子們用時是手中寶，不用時棄之如草，再用時，就滿世界的找。

小烘籠，就這樣尷尬的存在著。

下雪天，堆雪人、打雪仗是重頭戲，小烘龍是必須陪跑的小龍套。當我們在雪地裡瘋打瘋鬧、凍得直跳時，趕緊找它來救場，把通紅的小手伸進去，或者把腳直接捅進去，不時，暖意就傳達四肢百骸。待到滿血復活，又繼續接著找虐。如此來來回回，畫風清奇。

孩提時代，物質匱乏，零食和玩具不多，因此，小烘籠的功能逐漸在演變。

經常，教室裡會傳來食物的香味；紅薯、土豆、黃豆、花生、柑子……，人生百味，一個不少的輪番上陣，偶爾還竄出襪子的異味，正是某位塑料同學的傑作，往後很久，他都會招人嫌棄。

直到一次，教室裡發出巨響，後浪們嚇得全體起立，四處張望，幸好那時沒恐怖襲擊，只是因為黃豆被烤爆了。於是，一位兄台連人帶籠被老師扔出教室。

在老師的嚴厲警告下，小烘籠的微波爐功能，完美告吹。

然後，又有同學把它玩出新花樣，他們握住烘籠，掄直手臂畫圓圈，甩出一圈圈紅色的火苗，映襯著銀色的大地，甚是驚艷，好評如潮。

沒過多久，就有手欠的同學舞得興起，沒把好節奏，把火罐子甩出烘籠，自己砸破了頭，還傷及邊上的同學，真正玩慘了。小神器終於演變成大殺器。

自此，學校嚴令禁止帶烘籠來學校，家長寫保證書也無效。此後的教室裡，就有巨大盆炭火靠在窗邊，而沒心沒肺的我們，滿臉鄙視，連眼角都不帶一下。

後來有了暖寶寶，小烘籠徹底退出了我們的歷史舞台。

此時，一到開著暖氣的冬天，腦子裡不由得蹦出小烘籠的各種趣事、糗事，依舊讓人忍俊不禁。

彼時的小烘籠，無辜的貢獻了巨多的槽點，但是，它帶給我們的快樂，是無法複製的；而它留下的記憶，永遠那麼溫暖。