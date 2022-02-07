據香港 政府2021年12月公布的資料來看，全香港居住環境欠佳單位住戶有12萬7000多戶，居住於劏房者超過9萬戶，公屋輪候時間正式突破6年。以上三點，用白話文來說，就是「香港居住條件愈來愈嚴苛」。香港居，大不易。對金字塔底層的人來說，更是大大的不易。

就以我個人的經驗，來談談香港的居不易。先來說公屋，看過港劇港片的，應該對香港的公屋都不陌生，只不過可能有些人雖然看過，但不知道它就是公屋。公屋最明顯的「身分識別證明」，就是絕大部分都以「邨」來命名，例如彩虹邨、長康邨、蘇屋邨等。

公屋是政府出地出力出錢，建成後以低於市價非常多的價格租給合乎資格的貧苦大眾；公屋的特性是戶數多、單位居位面積不大，所以每個「邨」的居住人口都非常可觀。公屋有著神奇的「胃納量」，200英尺左右的單位，常常可住五、六人。公屋的普及，有效的解決了籠屋及木屋區的問題，但也衍生不少社會問題，例如黑社會問題，類似故事還曾拍成電影 搬上大螢幕。

我的同學之中，住在公屋的不在少數，我也曾有過一小段「公屋經驗」，與一個七口之家在公屋「同居」了三個禮拜。那個單位面積約200英尺出頭，小小的客廳，沙發電視樣樣不缺。上午是女主人休閒的地方，下午是我們這群小朋友做功課的地方；到了晚上，茶几退位，飯檯上場，兩大六小吃吃喝喝，熱熱鬧鬧；再晚一點，檯椅消失，沙發變床、移動寢具像變魔術般的神奇出現，這小小的客廳，又成了我們四個小男生躺平夢周公之地。

排不上公屋，又租不起完整私人單位的，只能選擇租間「單房」。單房的條件普遍比公屋差一些。公屋面積雖小，但起碼獨門獨戶；單房則是數戶同進共出，合用一個廚房、廁所。中學好友便與父母在學校附近租住一間單房，三個死黨中午常常提著飯盒到他家鬼混，大人不在家，小鬼自得其樂，也不覺有何不便。但一家人擠居一室之苦，當然不是我們到此一遊的小鬼當時所能想到的。

另有個同學家住九龍何文田，是我所有同學中最氣派的家，面積多大已無具體印象，但他家有個不小的陽台卻印象深刻。香港居，大不易，家裡有陽台，更不易。我在香港生活這麼久，就見過這一次。那種房在香港，用現在流行的講法，毫無疑問是豪宅等級了。可見我的同學們，也不全是一窮二白。

至於劏房，那是我離開香港後的產物了，有幸未曾體驗過，曾好奇上網了解一下，看後心情頗為沉重。那樣的環境，香港竟有近10萬人寄身其間，看來香港的居不易，已不是我所能理解的了。