我們姊弟五人年幼時，在過農曆新年的時候，會稱婆婆為「過年紅人」。

因為那時的她是個當紅人物，整個家庭年晚（除夕）至新年的活動，都由她主導和帶領，爸媽和我們都聽她的分配，分頭做事，喜氣洋洋。

一路以來我們認為，爸爸因為辛苦賺錢養家，很有權威，但他常聽媽媽的話，於是媽媽變成最有權威，婆婆是媽媽的媽媽，她的權威更大，尤其在年晚的時候。

但她在平常日子卻過得很低調，總是說：「女大女世界」，就由年輕的爸媽們做主好了，很少對家事發聲，常喜歡留在自己的房間裡戴著老花眼鏡看書，頂多有時在晚飯後，給我們講故事，幫助我們入眠，以減輕媽媽的負擔。

不過，一到每年農曆年十二月初，她便開始活躍起來，事事都有她的身影。

她一方面提示媽媽為我們購買新衣新鞋，指導如何以最節儉的方法達到目標，對我們姊弟需求心思很細微，我們也會利用機會提出我們喜歡的，讓她向媽媽建議，多數我們都能得償所願。

另一方面，婆婆在這個時候，總會告訴我們許多傳統的習俗，如：什麼叫做年廿八「洗邋遢」、年三十吃團年飯、給「壓歲錢」和吃象徵團圓歡慶滿堂的「湯圓」，以增加氣氛。

最奇怪的是婆婆幫我們「賣懶」，做法是在年三十晚，上香吃掉紅鷄蛋，寓意可以藉此戒掉懶惰，變成勤奮。

這許多許多的民間習俗，連爸媽都不甚了了。

婆婆要我們在年尾辦的事還有：除塵（或稱除陳的大掃除）、辦年貨、準備應節各種好意頭的食物，和過年適當的擺設。

最令我們感興趣的是：

一、蒸年糕（寓意步步高升）和炸煎堆、炸油角，我們一家人在婆婆帶領下一起在廚房做，邊做邊吃，邊聽婆婆講有關新年的故事，其樂融融。

二、婆婆在年初一會特別派一封「大利是」，作為額外奬賞給我們姊弟在過年期間最能幫手的一位，婆婆通常在年晚前公布，年初一揭曉，大姊最能幹，每年的「大利是」多數由她獲得，大家都為她高興一番。

此後許多年，我們最喜歡過年，因為有「過年紅人」，直到她離開我們為止。幾十年後的今天，每逢農曆新年，我們姊弟重聚時，一提到「過年紅人」，仍然回味無窮。