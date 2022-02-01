（圖：作者提供）

利是是每個中國人過年繞不過也不想繞的一件事：成年人過年要預留一點錢準備給利是；未成年人，或者說未結婚的人，則滿心歡喜的等待著親戚朋友給利是。節日到來，這是人們在心理上進入過年前的「預熱」，因為不論派 或者收，利是代表著美好的期許，代表著健康 、前途無限的祝願與接受，也代表著「有錢」。

說起利是，我都會想起在六○年代初的一件遺憾的趣事。那一年我收了共0.74元的利是。是的，七角四分，一元都不到。這在那個年代雖然也不算多，但作為貧困年代貧困家庭的孩子、親戚朋友也是窮人的我，所收的利是總數，算是大數目了，那是一分、兩分錢一封利是籌集起來的。

而那時一分錢也是錢，街上就有一分錢為單位的買賣──比如買一塊比巴掌大一點的、有點甜味的、很薄很薄的即烤麵糊片──我們窮小子能消費得起的零食。問題在年後，我將這一筆「鉅款」左藏右藏，竟藏丟了，最後怎麼也找不著了。這件有關利是的事讓我耿耿於懷，「肉痛」了好長一段時間。

現在時間過去了幾十年，經濟發展了，社會變化了，但給、收利是，仍然是過年必不可少環節，而我則從收取利是，變成發給利是的人。

有趣的是，利是風俗在中國各地也有差異。

中國經濟最發達、人們也較富裕的粵港地區，每封利是的銀子數目在全國幾乎排在最後。據2018年香港 研究協會發布的調查，近六成香港市民打算平均每個紅包封20港元（約2.5美元），也有部分市民準備封50港元或100港元，而準備100港元或以上的人僅有7%。相鄰的廣州，利是包的銀紙數也相仿。

又據大陸的網路調查，城市利是數目高低排名，福建、浙江、北京 、上海、天津分別排一至五名，單個利是金額分別為人民幣2500（約395.4美元）、1800、1500、1200、1000元。而廣州只有區區285元（估計這個統計數字，是有親戚關係的長輩給晚輩的數，而不包括給一般朋友的數）。

與成百上千的紅包相比，香港、廣州的「利是」可謂「禮輕」。講究的是要一個「意頭」，圖個開心、討個吉利而已。

發利是，各地有自己的風俗，也有各自的經濟條件，沒有什麼硬性規定，或由不得別人說什麼。不過可能有些高額利是地區的網友，覺得派利已成為了「感情債」，脫離了只為祝福的初衷，甚至成為了一種負擔。所以有網友稱，粵、港人派利是的「吝嗇」，其實是回歸了祝福的初衷，「也的確是一股清流」 。