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春節憶往

〈心有所感〉江旭

童年最盼望的節慶就是農曆新年，其他節日的美食和樂趣我一樣嚮往，但總有歡樂時光太短、一瞬即過之憾。唯有農曆新年（又名春節）可以自年前忙碌的數日，熱鬧到元宵節才正式結束。

記得過年前一周，我們要大掃除、貼春聯、辦年貨……，我還陪外婆去店家磨泡好的糯米、壓乾水分準備做湯圓和年糕，那時還沒有糯米粉上市。

除夕當天，外婆和母親忙著做年菜，珍珠丸子、紅燒獅子頭、糖醋魚、包餃子、各種滷味、涼拌菜，以及蘿蔔糕、紅豆年糕、八寶飯……等等。父親則邀請單身同事來吃年夜飯，減輕他們「每逢佳節倍思親」的感傷。

常常屋內剛杯觥交錯，屋外迎新送舊的炮竹聲此起彼落、響徹雲霄，令弟弟們坐不安席、無視面前的佳餚美饌。

元旦清晨，我們正享受酒釀湯圓溏心蛋時，門外已有穿新衣戴新帽的鄰居孩子們，紛紛前來拜年了，外婆趕緊送上糖果水果，大家互賀新禧。

整個早上愉悦的賀歲祝福聲不絕於耳，相較於美國萬聖節的「Trick or Treat」的威脅要糖方式，令人不覺為後者啞然失笑。

輕鬆享受年假直至元宵節，除了吃元宵（湯圓）享受團圓幸福的美意以外，晚上還結伴提燈籠遊行，許多人發揮創意自製各式燈籠，美不勝收。巷道中各人手上閃爍的燭光，不僅為寒冬平添不少熱鬧和暖意，也讓新春年味十足。

飄洋過海來美後，只能入鄉隨俗，春節期間父母上班、小孩上學，只能簡單意思一下，住在大城市的家庭，還可以周末到唐人街看舞獅表演，及街道上一排排高掛的紅燈籠，讓孩子們去感染春節的歡欣氣氛。

我在海外僑教多年，每遇春節就像說故事般，介紹各種傳統習俗給學生，看著這些海外出生的孩子們，邊吃著我分送的糖果、邊聽我講話，心中總是感慨萬千，學習中文豈僅止於語言和文字，應該也包括祖先傳承下來的優良習俗。

有一年，我決定利用兩小時的上課時間以速成方式，帶孩子們領略一下中國人過年的快樂氛圍。

當天，我把學生分成五個家庭，並發給每家一些抹布和春聯，他們忙著掃塵、貼春聯時，我則在講台前布置好長桌，正中立「中國人祖先牌位」兩旁分置鮮花，花前分別有寓意吉祥的水果和食品，如蘋果（平安）桔子（吉利）鳳梨（閩南語旺來）湯圓（團圓）餃子（元寶）年糕（年年高升）等等。

每家輪流在祖先牌位前行三鞠躬禮後，大家開始以我抄在黑板上的吉祥話，去挨家挨戶拜年，如：一帆風順、新年快樂、歲歲平安、吉祥如意、心想事成、學業猛進……。

出門拜年時，家中一人留守，以便用糖果招待來客。拜完年，餘興節目上場，我取出準備好的鍵子、陀螺，由他們去較量一番；事先被通知帶小提琴的學生，則輕拉琴弦，讓悠揚樂聲為我們增添喜氣。

最後壓軸是元宵燈謎。我將兩個燈籠掛在黑板兩側，再把十多張謎語條用線穿起吊在繩上，大家隨興一試，有信心者，可取下謎面，將心中謎底告知負責的家長，對則有獎，錯則把謎面放回去，給他人試猜。

次年，高班的陳老師認同我的理念，也加入我們慶祝春節的活動，人數一增加更熱鬧了。

光陰荏苒，一眨眼當年的學生都40出頭了，希望他們不辜負我的期望，能將中國人的優秀習俗盡量傳承下去。

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