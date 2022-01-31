2010年農曆虎年來臨前夕，恰好去香港 旅行，期間拜訪住在灣仔區的忘年交余老先生。

一過門檻，見他孫子艾倫在作畫。老先生笑著說： 「畫上有年桔、貼春聯、放煙花，左上角繪有一隻小老虎圖案。」 畫作很稚嫩，卻充滿濃厚的喜慶。我讚道：「艾倫畫出了虎年賀歲的熱鬧。」

過一會，艾倫放下手上畫筆，指著畫面說：「媽媽說，今年中國春節是生肖虎年，她還教會我背誦關於老虎的古詩。」

艾倫的媽媽茱莉是英國 人，我鼓勵說：「歡迎艾倫給我們背古詩。」艾倫一字一頓念道：「同州隔秋浦，聞吟猛虎詞。晨朝來借問，知是謝楊兒。」我開心地說：「畫家小艾倫，也能吟詠唐詩人李白的詩詞，真是了不起。」艾倫童真而又得意地說：「媽媽替這幅畫起名字叫《虎虎生威》，我說恭賀新禧，福星高照。」

余家兒子、媳婦忙於公司生意，老先生、老太太一直幫忙照看艾倫。艾倫是混血兒，聰明伶俐。茱莉多次帶著兒子艾倫跟爺爺奶奶回中國鄉村老家過年；無論在老家或在香港，過新年的氛圍與場景，都讓艾倫牢牢地記在心上。

聽老先生說過，某年春節臨近，艾倫見一群大人小孩舞獅子，他好奇地問：「爺爺，過年怎麽不舞老虎？」老先生比比畫畫作通俗解釋。艾倫聽罷，興匆匆地說：「過虎年新年，我也舞獅子。」他糾纏爺爺，要爺爺買一條布獅子。

老先生不想孫子失望，帶他到一家雜貨店，春節前常有「布彩獅」擺賣。老闆抱歉地說：「本來進貨30條布彩獅，大概孩子們喜歡舞獅子，很早就賣完了。」老先生無奈之下，走了好幾家雜貨店，在偏僻些的小店買回一條布彩獅，爺孫倆才滿意而歸。

那年大年初一在住家車庫門前，艾倫舞動布彩獅頭，老先生負責擺獅尾，老太太敲打鑼鼓，祖孫三口歡天喜地舞獅子，途經的路人鼓掌，艾倫大聲說：「人喜盛世，虎虎生威，祝新年快樂！」

次日我在彌敦道書店，看到書櫥上有一本中英文《唐詩三百首》，設計精緻，有聲兒童讀物。我買下送給艾倫，艾倫樂孜孜立即捧書翻閱，然後要我教他用播放機播光碟。

不出兩個星期，老先生與我電話聊天時說：「艾倫有天賦，既不用我督促，也不用茱莉教導，他跟播放機背誦唐詩，已能背出12首。」我替艾倫高興：「這個孩子，很快就能熟讀唐詩三百首。」

過不久，我與老先生再次講電話，他漫不經意說：「艾倫說想學習畫畫，不僅僅畫一幅《虎虎生威》，以後還要爭取做畫家，畫出更好看的中國畫。」

我本以為艾倫小孩子心血來潮，睡醒可能遺忘了，他小小年紀卻立下了目標。

時光流逝，又一個虎年來了。由於疫情 影響，我沒辦法由海外再回香港旅行。前幾天，我收到一件寄自香港的快件，裡面有一幅年畫，這是在某大學就讀的艾倫寄來的。

在校園畫圈中有一定名氣的艾倫，所畫年畫當然今非昔比，但見標題依然標明《虎虎生威》。