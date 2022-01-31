除夕，母親讓大弟搬葷油罈

母親第一次讓大弟搬葷油罈子，是1986年的除夕夜，全家人邊觀看春節晚會、邊包年夜和初一餃子 時，母親在廚房呼叫大弟出來幫忙搬一下葷油罈子，不知寓意的大弟當即去了廚房，我和妻子見此會意的對視一笑：母親是藉年俗催促大弟動婚了。

在大陸東北地區年俗中，有一個沿襲許久、寓意向好的習俗：年輕人想要找媳婦或嫁出去，年三十晚上，搬一搬葷油罈子，便能早點起婚。我母親除夕夜呼叫大弟到廚房搬葷油罈子，是因為大弟相親的自身條件稍差一些：個頭一米六多點，單薄瘦弱，而且眼神不太好，戴一副400度近視眼鏡，這等尊榮外貌，哪個女孩願意以身相許呢？

其實，大弟身材矮小，母親心知肚明：是生長年代，困苦的家庭生活造成的。我曾聽母親對鄰居趙大娘慨嘆：「我們家五個孩子，特別是四個小子個頭都不高，是長身體的時候，營養沒跟上啊！」

對此，身為老大，我則體驗更深：「豈止單是營養沒跟上，在我們幾個先後步入少兒時，遇到文化大革命的動盪年代，經濟衰敗，物資匱乏，生活艱難，我們小家曾一度淪為小街上有名的貧困戶，玉米麵摻雜豆腐渣蒸製的發糕、窩頭，中午時，經常掰兩瓣兒分著吃。填不飽肚子，怎麽能催生軀體四肢？」

由此，不光致使大弟身體瘦弱矮小，而且成人以後，尋到的工作也不理想。大弟在一家建築安裝企業當鉚工，每天與鐵板、鐵塊打交道，辛苦又勞累。不如意的自身條件和工作崗位疊加，讓二十有六的大弟，一直未受到女孩青睐。

木已成舟，磚已成型。萬般無奈，母親只好在我娶妻生子之後，借助家鄉古老年俗──搬葷油罈子，暗自為大弟起婚推波助瀾、加油鼓勁。

然而，大弟第一次除夕聽到母親呼喚，稀里胡塗搬過葷油罈子，並沒有顯現靈效，人生另一半仍舊沒有登場亮相。

母親對此不氣餒不灰心，第二年除夕繼續如法炮製，已知曉母親讓搬葷油罈子動機和用意的大弟，聽到廚房裡的母親呼叫，當即向我和弟弟妹妹擠眉弄眼吐舌頭，樂呵呵地向廚房走去。

在我和弟妹們竊喜時，大弟竟抱著葷油罈子返回屋內，並在我們面前及裡外屋各轉了一圈，邊走邊自言自語：「葷油罈子助我起婚嘍！我馬上就要當新郎嘍！」

如此虔誠抱走葷油罈子之舉，終於感動了上蒼與月老。當年春暖花開、桃紅柳綠時節，隔壁鄰居給大弟搭上鵲橋──將一位父母早逝、身體健壯、獨自生活的姑娘介紹給他。沒有想到，這位姑娘一下子喜歡上老實巴交的大弟，喜歡上我們這戶人丁興旺、和睦友善的大家庭。

金秋十月，大弟與姑娘舉行婚禮，結為秦晉之好。次年秋高氣爽之時，收穫一個七斤多重的大胖小子。大家庭再度歡聚一堂，愛取樂的小弟一臉嘻笑，當衆提起了母親兩度除夕騙二哥搬葷油罈子趣事。