香港 年宵花市最富年味，住過香港的人，過年一定想到年宵花市。可惜日前香港疫情 大爆發，港府取消全港15個年宵花市以及多個大型活動。

八○年代，我曾有幸參與一次維園年宵賣花，那是一次由阿青哥組織幾個至親好友，同心同德、別具意義的迎接新年活動。

阿青哥當年是酒店插花高手，赫赫有名，得過多次香港花展插花比賽冠軍。那年，青哥投得維園一個年宵花市攤位，借我的工場作基地，用我的麵包車負責運輸。工場存放各地運到的花卉、堆放花盆等器具。經過好幾天緊張而繁忙的準備，讓大家親身體驗香港年宵花市濃濃的過年氛圍。我們不計較得失，志在投入到迎接新年的快樂中。鴻哥是個好助手，英俊瀟灑，風度翩翩，辦事勤快，吃苦耐勞；南茜小姐相貌出眾，有管事和經營生意的經驗，一絲不苟，是個不可多得、很理想的公關和主管人才；我在旁邊時時留意，上前相助一把。四人輪流分工，負責買賣、運送走遞、維持內外聯繫、辦理手續、布置攤位、擺放花卉等工作。

小小一個攤位，除了金桔和桃花出自香港新界，其他所有花卉幾乎都來自世界各國，鬱金香和康乃馨來自荷蘭、玫瑰來自英國、蘭花來自泰國 、天堂鳥來自印尼和巴布亞，還有大陸的水仙、富貴竹和菊花，台灣的劍蘭和紅掌等，不一而足。

生意開張大吉，阿青哥精心創作的藝術插花，一開市就被搶購一空。臨近除夕，簡直忙得不亦樂乎，收錢收到手軟。原來我們把放錢的籃子掛起來，準備把收到的錢放進籃子裡；但是到了進場高潮，人山人海，四個人同時要賣花和收錢，講話招呼都沒有時間。只好臨時更改規矩，每人背起一個小包包（幸虧南茜有備無患），個人收的錢就先塞到小包包裡，收市才取出點算。我們的年宵花市生意火紅，所有的進貨售馨，淨得利潤豐厚，每人分紅五千多元。

香港年宵花市傳統悠久，遐邇馳名，我們為她驕傲。過年逛花市、買花，不僅升斗市民歡喜，政府首長也來共襄盛舉。市民逛年宵花市是慶賀新年最好的一種活動，似乎已變成世界各地唐人街的習俗。買花過年，不但為家中增添花卉的美麗、芳香和吉祥喜氣，還代表買花人憧憬來年美好的願望。

而香港新界花農一年的辛苦照顧，等的就是這一刻，桃花紅艷艷地開滿一樹，市場叫價過萬。美麗高大的新年桃花樹，可以與西方的聖誕樹媲美，很多店鋪老闆、公司東主年年一擲千金，購來桃花樹陳置在營業場所中，樹上掛著琳瑯滿目的紅包。

香港的年宵花市，滿載著中華文明的溫馨，我們應為她申請入世界非物質文化遺產。