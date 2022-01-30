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一家八口一張床

〈香江往事〉元雁

每逢春節，總想起「一家八口一張床」這套電影，恐怕也是不少老港人的集體回憶吧。念小學三年級時，紅星新馬仔、芳艷芬、梁醒波合演的賀歲片「一家八口一張床」，在寒假時上映，在春節前去看就可避開人潮。可惜我花光了零用錢看公仔書，只好等討了利是之後，約好友在年初三一起去看；當天許多觀眾排隊，幸好我們早到，買了票入場。

我和街上的玩伴談論這部戲，假期後，同學們也大談該劇；周會時，連班導師也以這齣劇當引子，教導我們處世口德之道。劇情難忘，恩師梁鑑泉老師的教誨更銘刻在心。

老師每逢周一的周會，常常藉有趣的故事，引我們專心聽他解說人生道理、人情世故、處世常識。但是那天他不說故事，卻問：「有誰看過『一家八口一張床？』」全班都舉手。

老師說：「香港地少人多，一家四、五口一張床，確實是平常事；但一家八口一張床則有些誇張，像說笑話；而擠迫一起，容易被一種討厭的昆蟲纏上，那就是床蚤，或叫臭蟲，俗稱木蝨。牠是藏在被單、床褥的吸血蟲，皮膚被吸後，會紅腫、發癢。若是發癢難耐而當眾抓癢，就有失儀態；而抓癢的動作，也可能讓人以為他家中有木蝨，令人覺得尷尬、丟臉。」

老師繼續說：「減少木蝨的方法簡單，每天沐浴和換洗內衣褲，常用熱水浸洗枕套、床單、被單，同時檢查睡床，孩子也應該幫忙檢查，保持個人衛生，就可以除去這麻煩的小壞蛋。不過不易根除，因香港在亞熱帶地區，適宜木蝨生長，而人口眾多，容易從巴士、餐館、戲院的座椅等，惹到木蝨帶回家去。」

老師提醒我們：「當看到別人的衣服，尤其是看到女生，附上了木蝨，切不要當眾聲張、譏諷，令對方尷尬。要反省自己，即使注重衛生、房間潔淨，也可能會惹來木蝨！若跟對方不熟，更不宜作聲！只有知己好友，才可在適當的時候，靜靜地告訴對方。同樣道理，當你看到別人不小心犯錯，也先要反思……。」

香港在六○年代，成功推行家庭計畫，「兩個就夠晒數！」口訣唱到家喻戶曉；節制生育、人口減少，加上經濟起飛，政府又推行公屋計畫，少見一家五口一張床。而亷價、強效的殺蟲劑，也使木蝨這害蟲也漸漸消失。

有幸看過「一家八口一張床」，人生多了一些集體回憶以及談笑資料；而引起我懷念恩師的教誨口徳、厚道，那更是人生歷程的欣幸。

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