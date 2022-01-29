貼福字是農曆新年的傳統習俗，與春聯、年畫一樣是春節的一種像徵。商周青銅器銘文上已有不同結構體的福字，隨著不同字體的出現，福字書法 越來越多，乃至出現了「百福圖」、「千福圖」和各種剪紙等作品，建築物附屬的影壁上也有福字。

貼福起自姜太公封神時，其他神都封完了，自己的老婆也討封神位，姜太公嫌她粗俗，無奈下封她為「窮神」，並規定凡是貼了福字的地方都不准她去，所以百姓家家戶戶都貼福字將其拒之門外。宋吳自牧的「夢粱錄」記載：「士庶家不論大小，俱灑掃門閭，去塵穢，淨庭戶，換門神，掛鐘馗，釘桃符，貼春牌，祭祀祖宗。」所謂「春牌」即寫在紅紙上的福字，可見最遲在南宋時期就有了貼福字的習俗。

春聯含有福字寓意豐衣足食闔家幸福。民間有「臘月二十四，家家寫大字。」的說法，即從小年開始貼春聯，但提前寫好的福字需到臘月三十下午太陽落山前按先外後內、先正後倒、先大後小的次序粘貼。一般由中青年男子在歡樂中操作，其他小孩子跟著一起湊熱鬧或做助理；首先貼院門，接著貼院內房門再貼窗戶和牆壁、客廳，後貼卧室，寓意福氣從外向內流。

倒貼福字的源頭，一說是朱元璋曾把福字貼在人家門外定為殺人的暗號，馬皇后知道了此事就暗自下令全城所有人家連夜在自家宅門上貼福字。第二天朱元璋派人查看發現家家都貼了福字，弄不清暗定要殺的人家，卻見一戶不識字的人家把福字貼倒了，朱元璋一見大怒決定滿門抄斬。馬皇后趕緊解釋：「人家知道皇上要來，故意把福字倒貼，就是『福到』的意思。」朱元璋聽了有理，取消了殺人的決定。

二說是咸豐時期恭親王府的大管家在春節前寫了幾個福字，讓手下人貼在門上。有個不識字的家丁把福字貼倒了，恭親王見了很生氣欲鞭笞懲戒，大管家忙跪倒說：「奴常聽人說恭親王壽高福大，如今大福真的到（倒）了，乃喜慶之兆。」恭親王覺得回話很合情理，不僅沒懲罰還賞了銀子。不管哪個說法為準，由於倒貼福字避免了人頭落地是一大幸事，於是有人刻意倒貼福字表示福氣已到。

後來貼福字有了不少講究，認為並非所有地方都能倒貼。大門是人們出進最莊重的地方，門上的福字必須正貼，倒貼就會讓福氣流到外邊。外屋門上貼福字比較隨意，但倒貼福氣就會外流，雖然沒流到院外，最好還是正貼。沒有院落的房門和門廳正前方必須正貼，象徵福如東海入廳堂，而且只能貼一個。

小福字倒貼在臥室的箱子櫃子上表示福氣源源不斷來到家，小福到了大福才會來；倒貼在廚房、庫房、衛生間等各個角落表示福氣無處不在；倒貼在腳盆、痰盂、馬桶、垃圾箱上寓意把不好的東西倒出去。如果家裡遭遇不幸或不景氣，為了扭轉運氣也可以倒貼。

另外，康熙為母親六十大壽時身體不佳而御題的一個福字，字體瘦長右半部與王羲之蘭亭序裡的「壽」字相像，意為天賜鴻福，福中有壽，特別是家裡有老人的要貼這個福字，但不能倒貼。

福字還有「兩不貼」之說：一是三輩之內長輩名字有福字的不能貼，用「祿」字代替即寓意有福祿來又表示對長輩的尊敬；二是當年家中有長輩過世的不能貼，俗稱「不見紅」表示守孝。