春聯。（作者提供）

起源於農耕時代的春節是中國人一年最重要的節日。在漫長的歲月，新春伊始，人們祈求新的一年風調雨順，五穀豐登，祈求一種叫「年」的怪獸不再帶來災難。此時，人們即使再貧困，也要準備儘可能豐富的食物，也要佈置令人歡快令人心安的環境，張貼春聯、門聯、福貼等粵語地區所稱的揮春，就是春節慶賀祈福求安穩的環境佈置形式。

我對揮春有點敏感，這與本人喜歡中國書法 及文字有關，也因本人喜歡觀察揮春內容與形式在不同地方、不同社會階段的差異。

曾參加中國春節旅行團在初六後到鄉村旅遊，旅遊目的地附近是粵北的一個旅遊景點，為了體驗一下鄉村的過年氣氛，我們專門前往附近的一個村落。那裡的年輕人基本都節後返城打工了，鄉村只剩下些老年人，也有一些小孩。與平時我所看到的鄉村不同，這時的鄉村還有著濃濃的過年痕跡，特別醒目的紅色揮春到處可見。那平時死氣沉沉的村落，陳舊的沒有什麼家當的房子，穿著過時款式衣服的老農，因為門口兩邊的春聯還有門楣橫批用的是大紅色的紅紙書寫而顯得搶眼熱烈，老農也穿上新衣顯得有了生氣。

此情此景，讓我理解中國農村尤其是山區農村，為什麼喜歡貼紅色的春聯，就是春聯凋落，也喜歡貼一張方形的紅紙在門楣，姑娘們則喜好穿紅色的衣服，這是由於大紅給人喜慶感，在暗沉色彩、慢節奏的古舊農村，紅色調動起人們的情緒，給人以希望。

而在城市，我說的是在廣州、香港 等廣泛的粵語區域，一些上了點年紀的街坊，依然喜歡購買張貼一些諸如「出入平安」、「身壯力健」、「恭喜發財」等傳統內容的揮春；我的一些文學朋友則喜好自己動手寫揮春，自擬自書，內容多以當年的12生肖吉祥物借題發揮迎春，如進入龍年，便是「揮筆龍蛇走，迎春鶯燕舞」，「浪高龍出海，雲淡雁橫秋」；而本地年輕人則喜好別出心裁的用粵語口語入揮春，貼些類似「掂過䟿蔗」、「瞓醒就發達」、「要乜有乜」等頗接地氣，頗有地方生活情趣的新潮揮春，而商家看準了年輕人的這種心態，網上也推出這類印刷品供選購。

對於中國人來說，揮春可以說是過好春節中的一項不可忽視的構成。