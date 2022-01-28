來美幾年，無論多忙，都要精心地過好春節。年味是原動力，圖的是份樂子，寄託的是份心情。這兩年，由於疫情 的不友好，讓原本不濃的年味更加似有似無。想想，走傳統路線找回熟悉的年味吧：囤年貨、貼春聯、做年糕、備年夜飯、守歲。置辦年貨是首件要事。

掃貨首站選在華人 區新世界超市。興致盎然的我，謹慎的帶上口罩 、面具、手套，全副武裝的落在不太擁擠的人潮裡，心裡暗自慶幸。以往可是人擠人，車碰車的趕腳。

仔細搜尋在心中打榜的年貨：綠盒酸菜魚、某牌小龍蝦、上海蔥油餅、稻香村桃酥…逛了一圈後，舌尖上的新寵們一個不見。心情鬱悶地向商場員工打聽了一下，被告知特殊時期，貨物進不來，加上運費漲價，更是雪上加霜，很多物品都短缺。

不想委屈自己的味蕾，只好退而求其次地挑了第二梯隊的糖果、堅果、酒水之類，然後火速離場。意難平的又跑了幾家中國超市，幾乎大同小異，沒有找到很上心的東西。

隨後，邁進一家年味最濃的地方，掛滿了春聯鞭炮，紅紅火火，寒冬送暖似的，彷彿聚攏了整條街的喜氣；心眼同時一亮，人也立馬回血。饒有興致地挑了一堆春聯、壓歲包、福貼，準備裝扮家裡，烘托新年的氣氛。然後配上一桌豐盛的年夜飯，就萬事大吉。

近幾天，收到家人從國內寄來的一大箱年貨，在這個時期，真心不容易。裡面有一些真空包裝的臘雞、臘魚、臘豬腳、臘腸，全是老家的土特產，年夜飯場的舊愛，看著飄洋過海送來的大禮包，心下特別滿足和歡喜。

大年三十已敲定的菜譜：珍珠丸子、墨魚豆腐、香藕臘豬腳、粉蒸肉、扣肉、臘腸、烏雞木耳粉絲湯，都是曾經在家時，老媽的愛心出品。