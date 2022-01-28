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女兒帶我去扮靚

〈每日驚艷〉張宏

疫情大爆發前，約大女兒回校園拍攝大學畢業照。在這個重要日期前，兩母女做了一件重要的事情——一同做facial。

躺在美容床上，由美容師在臉上仔細按摩、做面膜，一邊休息，一邊回想，多年前令我停止做facial的正是女兒。

當初踏入社會工作之時，本來有定期美容，後來子女出生，工作與生活皆忙，忙得無暇打扮自己，索性不再做facial。

一停下來，匆匆過了十多年，眨眼之間女兒長得比我還高。她反客為主，帶我踏入美容院的人也是女兒，心中感慨萬千。

我們一同做了第二件重要的事——配搭衣服。出門拍照前，大家站在衣櫃前思索良久，她認真指導︰「這件短外套現在最時尚，配吊腳褲好看」、「不要穿高跟鞋，配襯運動鞋才顯得時尚」。在女兒細心指導下，全部衣著從她的衣櫃借用，脫胎換骨，頓時年輕幾十年。

以往帶她上街由我配襯衣服，現在我乖乖聽她指導，再次感慨萬千。

她畢業了，有如多了一個好朋友，一同看電影、一同買衫、一同打扮。

我脾氣急躁，她圓滑穩重，有如上天賜給我的守護者。

現在，她要面對成人的世界，祝願她好好發揮潛能，勝不驕、敗不餒，在無窮的挑戰中勇敢踏出每一步，活出精采的人生。

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