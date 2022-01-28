那個八歲女孩哭得厲害，她那長長的眼睫毛完全濕透…。那個淒涼可憐樣子雖然已事隔多年，我依然印象深刻。那時，正值她的寵物倉鼠剛剛死了。

「我買過新嘅俾你囉，買夠一對嘞！」她的爸爸不講還好，女孩聽罷迅即由飲泣變成嚎哭，一發不可收拾。

深愛的寵物跟主人長時間建立的感情，是沒有誰可替代的。這道理是天下間所有寵物主人也深諳，但從不養寵物，又或沒有愛心、同理心的，甚麼道理都儼如星球語吧！

然而，我們都是明白事理的。既然正處於對抗世紀疫情 的磨蹭中，人類都要作出不同程度的犧牲吧！

但天曉得距離人類肉身能承受的極限有多遠，而這次「人道處理」小寵物的事件，又會引起多少人哭斷腸了。

不同的天空，卻有雷同的慘痛事件。

那天帶狗散步時，有個踏著單車的年輕人高速駛過，突然又停下揚聲喊過來：「你有無見過一隻好細嘅Greyhound？」他的聲音是著急得快哭出來了：「我隻狗仔唔見咗！」我心裡不斷向下沉，難道又是有狗隻被不法之徒偷走的事件？

因為Lockdown關係，倫敦有不少人選擇在家養狗解悶，引致對狗隻的需求大增。有歹徒竟然到處偷人家的狗來賣，利潤 可以由數千到數十萬港元不等呢！

我只能誠心祈禱，希望那年輕人能與深愛的寵物狗重逢吧！