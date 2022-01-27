本來有機會問鼎澳洲網球公開賽 冠軍，甚至成為澳網 十年冠軍，及史上第一位贏得21座大滿貫冠軍男子球員的網球一哥約克維奇，未有接種疫苗 ，又沒有醫學豁免證明，還作出虛假旅遊資料申報，並在染疫期間仍然出席公開場合。他的任意妄為，在澳洲惹起社會爭議，兩度被澳洲政府撤銷簽證，最後被遞解出境，無緣出戰澳網。

幾個舊同學近日熱烈討論約克維奇事件，實時報導法庭審裁過程，居住澳洲的同學認為今次法庭判決，是彰顯法治精神的勝利。

本來是否接種疫苗是個人選擇，但作為一個公眾人物，他高調反對疫苗，擺出一副不合作、不愉快的態度，令事件還差點演變成外交風波。雖然他最後無奈接受法庭判決，希望大家將焦點放回比賽上，但已經太遲了，既達不到奪冠目標，還賠上自己的名譽地位，代價是否太大呢？

在公共衛生及安全大前提下，再加上面對的是世紀疫症，事件的結局充分證明法律上無人有特權，人人平等。

公眾人物的一舉一動往往成為支持者仿效、又或是競爭對手攻擊的對象，在大是大非問題上更加要謹言慎行，凡事以同理心和謙卑的態度去處理，才會贏得掌聲。

對比之下，我們香港的菁英運動員如李慧詩、何詩蓓和張家朗等的形象，是來得那麼健康、親切和自然。