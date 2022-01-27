古代印度 瑜伽派的kundalini，音譯為孔達里尼，有如一條蜷曲的蛇，或把這條蛇譯為「拙火」，顯然是意譯，但不知是何人手筆；如今只知這是元朝時才有的翻譯，元朝以前沒有這個說法。譯者取「拙」字不取「靈」字，也許一來「拙」就有笨笨傻傻和潛伏之意；二來是想到老子說的「大巧若拙」。

道教裡的玄天上帝也有蛇，宋真宗時，此帝為避諱宋聖祖趙玄朗之名而改稱真武。傳說朱元璋與陳友諒交兵落敗，藏身真武廟躲避。被朱元璋扯破的蜘蛛網，在他進入藏身後，竟自行癒合，得以騙過追兵。因此，朱元璋登基後，立即下旨封真武大帝為玄天上帝。

真武大帝前面有龜蛇二將，據說二將是真武大帝的肚子和腸子。真武大帝當年修行，不食五穀，把肚子和腸子掏出來扔在腳下，成仙後這腸子和肚子變成龜蛇二將。如今見蛇盤在大帝前面，與龜成交媾狀，也有點「拙火」的意味，但道教不叫拙火，而叫「先天一氣，從虛無中來。」

無論是佛是道，修拙火的難度極高，倒是「拙」的哲學，用在審美方面，卻有著豐富深厚的內涵，體現出沖淡自然，輕人工、師造化的創作觀。而在生命存養的角度來說，「拙」是代表著精神的解放和心靈的高度自由，不為外物所累，心無所拘，摒棄了外在的浮華，表現出淡泊閒適的境界。

中國的儒家尚誠，道家則尚拙。曾國藩曾有一警句說：「天下之至誠，能勝天下之至偽﹔天下之至拙，能勝天下之至巧。」前一句是講儒家，後一句是講道家，這種「尚誠尚拙」的人生哲學，可說是儒道相兼。至於佛家，固然有誠有拙，但其特色，莫非是一個「禪」字，或者是「覺」字﹖