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完美好男人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這位中女美麗、聰明、能幹，身邊向來不乏追求者，但她卻從來沒有結婚的念頭。以為又是什麼緣分未到的原因吧，她卻大方直言：「都找不到好男人，為何要結婚？」

她承認年輕時約會的男人，只須具備一個條件──靚。不是長得英俊非凡，或是器宇軒昂的，她瞧也不會瞧。

不過，她已老早改變無靚仔不歡的觀念了：「即使是嫁給超級靚仔如王力宏又如何？你看他老婆多慘？他只要不再愛你，背後就有龐大團隊來招呼你了嘞，真是萬劫不復！」

雖然她已不再追求俊男，但有些底線仍是要堅守的：「光頭、肥肚腩、口臭、句句粗口、食嘢唼唼聲（吃東西聲音大）、講嘢（說話）很大聲等，免問！」我不禁嘰咕笑起來，剩下來的人選已不太多吧。

她續說：「男人不是自大，就是係自卑，有的人既自大又自卑，就最惡頂！」她確實說得有道理，自大的男人大言不慚，其實只是虛張聲勢，掩蓋內心的自卑，心理不太平衡。

「好似我姑丈那樣，賺錢少過姑姐，過唔到自己就成日搵（找）老婆來鬧（吵），我姑姐成世人（一輩子）要忍氣吞聲，都不知多可憐。」她抱打不平。

不過，她也曾以為走運，碰上一位完美男人。那位專業人士英俊非凡、器宇軒昂、風度翩翩，對她細心呵護，她也曾動心呢。

「唉，那個男人原來在世界各大城市都有親密情人，這種男人是不會結婚的，但聽說子女倒有幾個。」她慨嘆。

王力宏

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