有些孩子的頑劣行為，配合極品父母的扭曲教導，毋須印度 神童預言，都能預知這類孩子長大後，大有機會為害社會。

友人在商場遇見一個大概八、九歲的女童，她隨意將吃完的薯片包裝袋丟在地上，友人走上前好言相勸：「小朋友，廢物要掉入垃圾桶，不能掉在地上㗎噃。」

誰知道女童牙尖利嘴地反駁：「呢度有人掃地㗎嘛，無垃圾佢哋咪無嘢做？」

友人欲想說下去，女童已一個箭步跑到父母的身後躲起來。那對男女隨即凶巴巴地罵道：「做乜呀？蝦細路呀？」「你邊隻眼睇到係我個女掉㗎？」「你話係就係呀，我做乜要信你，咪查CCTV囉！」唉，極品！

又有男童在家砸碎了一個花瓶，媽媽罵他，他立即找來代罪羔羊：「唔係我打碎嘅，係細佬打碎嘅！」媽媽說明明看見是他打碎的，還要說謊話。「咁你唔擺個花樽喺度，咁咪唔會打碎囉！你夠有打碎過碗碟啦，又唔見老竇罵你？」

推卸責任、淡化過失、反撥污水等，一概彈出。阿媽說不過他，狠狠給他一記耳光，以暴力作為事件的終結。

有男童的行為更見嚴重，在街上對一頭小狗拳打腳踢，行人看不過眼跑過去阻止他，誰知小惡霸揚聲罵：「關你哋乜事呀，隻狗係我嘅，我鍾意點都得！」

他的媽媽跑過來附和：「畜牲嚟之嘛，使乜咁緊張？咁多人夠虐兒啦，你又唔去拉佢哋？」

唉，極品！